На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить невероятно вкусные пончики с маком и лимонным кремом.

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская делает опару. Для этого берем 100 мл молока, 25 г свежих дрожжей и 10 г сахара, смешиваем все и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

Для приготовления теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

опара

2 яйца

70 г сахара

цедра лимона

150 мл молока

4 г соли

100 г сливочного масла жирностью 82%

600 г муки

Для лимонного крема:

50 мл лимонного фреша

50 мл воды

цедра лимона

125 г сахара

2 яйца

100 г сливочного масла 82%

Для маковой начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

70 г мака

70 г сахара

70 г обжаренного грецкого ореха

Также нам понадобится растительное масло для фритюра и сахарная пудра для посыпки.

Чтобы приготовить тесто,"Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает опару, яйца, молоко, цедру, соль, размягченное масло и муку. Замешиваем тесто и оставляем на два часа при комнатной температуре.

Тем временем подготовим начинки. Промываем мак и провариваем его 1 час. После этого нужно сцедить воду, а мак промокнуть бумажным полотенцем. Перебиваем мак с сахаром и орехами.

Далее готовим лимонный крем. Для этого в сотейнике смешиваем лимонный сок с цедрой, сахаром и яйцами, быстро провариваем смесь 10-15 секунд, помешивая. После этого процеживаем смесь, добавляем сливочное масло, перемешиваем до однородности и оставляем крем охлаждаться.

Осталось сформировать пончики. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская обминает тесто, нарезает его на небольшие кусочки массой 25-40 г, в середину каждого выкладывает маковую начинку и формирует шарики. Накрываем пончики полотенцем и оставляем на 30 минут.

Обжариваем пышки в большом количестве разогретого растительного масла до золотистости. Когда пончики остынут, обваливаем их в сахарной пудре, делаем в каждом прокол и начиняем кремом.

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