На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить невероятно вкусные пончики с маком и лимонным кремом.
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская делает опару. Для этого берем 100 мл молока, 25 г свежих дрожжей и 10 г сахара, смешиваем все и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
Для приготовления теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- опара
- 2 яйца
- 70 г сахара
- цедра лимона
- 150 мл молока
- 4 г соли
- 100 г сливочного масла жирностью 82%
- 600 г муки
Для лимонного крема:
- 50 мл лимонного фреша
- 50 мл воды
- цедра лимона
- 125 г сахара
- 2 яйца
- 100 г сливочного масла 82%
Для маковой начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- 70 г мака
- 70 г сахара
- 70 г обжаренного грецкого ореха
Также нам понадобится растительное масло для фритюра и сахарная пудра для посыпки.
Чтобы приготовить тесто,"Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает опару, яйца, молоко, цедру, соль, размягченное масло и муку. Замешиваем тесто и оставляем на два часа при комнатной температуре.
Тем временем подготовим начинки. Промываем мак и провариваем его 1 час. После этого нужно сцедить воду, а мак промокнуть бумажным полотенцем. Перебиваем мак с сахаром и орехами.
Далее готовим лимонный крем. Для этого в сотейнике смешиваем лимонный сок с цедрой, сахаром и яйцами, быстро провариваем смесь 10-15 секунд, помешивая. После этого процеживаем смесь, добавляем сливочное масло, перемешиваем до однородности и оставляем крем охлаждаться.
Осталось сформировать пончики. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская обминает тесто, нарезает его на небольшие кусочки массой 25-40 г, в середину каждого выкладывает маковую начинку и формирует шарики. Накрываем пончики полотенцем и оставляем на 30 минут.
Обжариваем пышки в большом количестве разогретого растительного масла до золотистости. Когда пончики остынут, обваливаем их в сахарной пудре, делаем в каждом прокол и начиняем кремом.
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