Со временем от пользования фарфоровой посудой или неправильного ухода она может терять свой первоначальный цвет и становиться пожелтевшей или даже почерневшей.

Фарфор – это очень популярный материал для посуды, благодаря его элегантности и долговечности. Порча посуды особенно неприятна, если она вам очень нравится. Но не стоит унывать, ведь есть один секрет, который поможет вам восстановить цвет фарфоровой посуды и вернуть ему былую красоту.

Секрет: использование белья и лимонного сока

Один из самых эффективных способов восстановления цвета фарфоровой посуды – использование белья и лимонного сока. Этот метод известен эффективностью и безопасностью для самого материала.

Шаг 1: подготовка раствора

В большой миске или чане смешайте белье с теплой водой. Процент белья может изменяться от 2 до 5% в зависимости от степени загрязнения посуды. Добавьте свежевыжатый сок лимона. Кислота лимона поможет удалить пятна и восстановить цвет. Достаточно 2-3 лимона на литр воды.

Шаг 2: замок посуды

Тщательно промойте посуду в миле или с помощью посуды. Поставьте посуду в приготовленный раствор на несколько часов или даже на ночь, в зависимости от степени загрязнения.

Шаг 3: промыть и просушить

После замачивания извлеките посуду и тщательно промойте ее проточной водой. Дайте посуде полностью высохнуть. Вам может понадобиться использовать мягкую сухую тряпку.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме