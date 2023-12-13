Фарфор – это очень популярный материал для посуды, благодаря его элегантности и долговечности. Порча посуды особенно неприятна, если она вам очень нравится. Но не стоит унывать, ведь есть один секрет, который поможет вам восстановить цвет фарфоровой посуды и вернуть ему былую красоту.
Секрет: использование белья и лимонного сока
Один из самых эффективных способов восстановления цвета фарфоровой посуды – использование белья и лимонного сока. Этот метод известен эффективностью и безопасностью для самого материала.
Шаг 1: подготовка раствора
-
В большой миске или чане смешайте белье с теплой водой. Процент белья может изменяться от 2 до 5% в зависимости от степени загрязнения посуды.
-
Добавьте свежевыжатый сок лимона. Кислота лимона поможет удалить пятна и восстановить цвет. Достаточно 2-3 лимона на литр воды.
Шаг 2: замок посуды
-
Тщательно промойте посуду в миле или с помощью посуды.
-
Поставьте посуду в приготовленный раствор на несколько часов или даже на ночь, в зависимости от степени загрязнения.
Шаг 3: промыть и просушить
-
После замачивания извлеките посуду и тщательно промойте ее проточной водой.
-
Дайте посуде полностью высохнуть. Вам может понадобиться использовать мягкую сухую тряпку.
Читайте также:
Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы
В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно