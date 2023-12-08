В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусный десерт с орешками и сгущенкой. По словам "Мастер Шефа", именно этот десерт напоминает многим детство и радует воспоминаниями.

Ингредиенты:

100 мл молока

100 г сливочного масла

3 яйца

150 г сахара

1 ч. ложка ванильного сахара

Щепотка соли

200 г муки

400 г вареного сгущенного молока

30 г грецких орехов

Приготовление:

В глубокой миске смешайте муку с сахаром, ванильным сахаром, солью, молоком, яйцами и растопленным сливочным маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Замесите тесто до однородности.

Разогрейте сковороду и добавьте немного масла.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, вылейте небольшое количество теста на горячую сковороду и равномерно распределите, чтобы образовался блин. Жарьте с обеих сторон до золотистой корки.

Поместите приготовленные блины на тарелку. Намажьте каждый блин вареным сгущенным молоком и скрутите в трубочку, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обсыпьте концы трубочек измельченными грецкими орехами.

Посыпьте свернутые трубочки сахарной пудрой, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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