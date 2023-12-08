В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить вкусный десерт с орешками и сгущенкой. По словам "Мастер Шефа", именно этот десерт напоминает многим детство и радует воспоминаниями.
Ингредиенты:
- 100 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 150 г сахара
- 1 ч. ложка ванильного сахара
- Щепотка соли
- 200 г муки
- 400 г вареного сгущенного молока
- 30 г грецких орехов
Приготовление:
В глубокой миске смешайте муку с сахаром, ванильным сахаром, солью, молоком, яйцами и растопленным сливочным маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Замесите тесто до однородности.
Разогрейте сковороду и добавьте немного масла.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, вылейте небольшое количество теста на горячую сковороду и равномерно распределите, чтобы образовался блин. Жарьте с обеих сторон до золотистой корки.
Поместите приготовленные блины на тарелку. Намажьте каждый блин вареным сгущенным молоком и скрутите в трубочку, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обсыпьте концы трубочек измельченными грецкими орехами.
Посыпьте свернутые трубочки сахарной пудрой, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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