Перечень граждан, не подлежащих призыву и мобилизации в Украине, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Во время мобилизации в Украине воевать будут не все - полностью или частично непригодны к службе те, кто имеет определенные заболевания.

Не подлежит мобилизации в Украине по состоянию здоровья граждане из двух категорий:

с ограниченной или отсроченной годностью, их могут призвать при необходимости;
полностью непригодны - людей из этой категории исключают из списков на призыв.

В августе 2023 года Минобороны сузило список таких заболеваний.

Согласно приказу МОУ №490 от 18 августа 2023 года, из списка заболеваний, с которыми не мобилизуют в Украине, исключены определенные заболевания и расстройства.

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Однако есть болезни, из-за которых освобождают от мобилизации в Украине:

  • активный прогрессирующий туберкулез с распадом;
  • вирусные гепатиты;
  • ВИЧ-болезнь с инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т. д.;
  • новообразование, однако не все типы онкозаболеваний освобождают от мобилизации в Украине;
  • болезни крови;
  • нарушение эндокринной системы, питания и обмена веществ;
  • расстройства психики;
  • болезни нервной системы;
  • болезни глаз, ушей, болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, кожи.
  • также в списке есть болезни связанные с костно-мышечной системой,
    болезни мочеполовой системы, пороки развития, деформации,
    тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.п.

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