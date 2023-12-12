Мобилизация в Украине продолжается, Верховная Рада приняла законы об утверждении указов о продлении очередного срока действия военного положения еще на 90 суток – до 14 февраля 2024 года.

Перечень граждан, не подлежащих призыву и мобилизации в Украине, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Во время мобилизации в Украине воевать будут не все - полностью или частично непригодны к службе те, кто имеет определенные заболевания.

Не подлежит мобилизации в Украине по состоянию здоровья граждане из двух категорий:

с ограниченной или отсроченной годностью, их могут призвать при необходимости;

полностью непригодны - людей из этой категории исключают из списков на призыв.

В августе 2023 года Минобороны сузило список таких заболеваний.

Согласно приказу МОУ №490 от 18 августа 2023 года, из списка заболеваний, с которыми не мобилизуют в Украине, исключены определенные заболевания и расстройства.

Однако есть болезни, из-за которых освобождают от мобилизации в Украине:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом;

вирусные гепатиты;

ВИЧ-болезнь с инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т. д.;

новообразование, однако не все типы онкозаболеваний освобождают от мобилизации в Украине;

болезни крови;

нарушение эндокринной системы, питания и обмена веществ;

расстройства психики;

болезни нервной системы;

болезни глаз, ушей, болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, кожи.

также в списке есть болезни связанные с костно-мышечной системой,

болезни мочеполовой системы, пороки развития, деформации,

тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.п.

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