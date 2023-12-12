Перечень граждан, не подлежащих призыву и мобилизации в Украине, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Во время мобилизации в Украине воевать будут не все - полностью или частично непригодны к службе те, кто имеет определенные заболевания.
Не подлежит мобилизации в Украине по состоянию здоровья граждане из двух категорий:
с ограниченной или отсроченной годностью, их могут призвать при необходимости;
полностью непригодны - людей из этой категории исключают из списков на призыв.
В августе 2023 года Минобороны сузило список таких заболеваний.
Согласно приказу МОУ №490 от 18 августа 2023 года, из списка заболеваний, с которыми не мобилизуют в Украине, исключены определенные заболевания и расстройства.
Однако есть болезни, из-за которых освобождают от мобилизации в Украине:
- активный прогрессирующий туберкулез с распадом;
- вирусные гепатиты;
- ВИЧ-болезнь с инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т. д.;
- новообразование, однако не все типы онкозаболеваний освобождают от мобилизации в Украине;
- болезни крови;
- нарушение эндокринной системы, питания и обмена веществ;
- расстройства психики;
- болезни нервной системы;
- болезни глаз, ушей, болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, кожи.
- также в списке есть болезни связанные с костно-мышечной системой,
болезни мочеполовой системы, пороки развития, деформации,
тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.п.
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