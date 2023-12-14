Пенсии в Украине, стало известно, кто из украинцев имеет право получать доплату к выплатам по 4200 грн.

Пенсии в Украине, граждане начали массово получать доплату к пенсии по 4200 грн, украинцам рассказали, кто и как может оформить их и получить.

Как сообщают эксперты в youtube-канале "Народна думка", определенные категории пенсионеров имеют право на солидную доплату в размере 4200 грн.

Так, согласно принятому в мае законопроекту номер 8032 на ежемесячную надбавку к пенсии в Украине суммой 4200 грн могут рассчитывать следующие лица: диссиденты, люди, имеющие статус борцов за независимость Украины в XX веке и подвергшиеся репрессиям по политическим или религиозным мотивам.

В частности, в форме лишения свободы заключения или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитацию в установленном законом порядками.

То есть речь идет о тех людях, которые боролись за независимость Украины соответственно награждены, как борцы, поэтому они имеют право на доплаты к пенсиям в Украине.

Украинцы, которые боролись за независимость, сообщают эксперты, - относятся к ряду официально признанных диссидентов, им тоже относится доплата к пенсиям в Украине в размере 4200 грн.

Стоит обратить внимание, что закон называется закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", оттуда изъяты упоминания о наградах времен Советского Союза.

То есть, Звание Героя Советского Союза не подходит, только звание Героя Украины.

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