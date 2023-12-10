Так, житель Полтавщины еще в ноябре 2020 года возле киоска в Кременчуге вылил продавцу в лицо чай и разбил витрину.
Об этом говорится в приговоре Автозаводского районного судаКременчуга.
В результате его задержала полиция, тогда он начал угрожать участковому полицейскому.
На суде подозреваемый не признал вину, он заявил, что его выгнали из киоска, а сломанную витрину он отремонтировал.
В ту ночь мужчина двинулся в поселок Елке Кременчугского района, где на него вызвали полицию.
Мужчина сообщил, что только угрожал правоохранителю.
На суде продавщица объяснила, что с мужем она познакомилась в сети, он пришел к ней на работу, заказал еду и предложил заняться сексом.
Она отказала мужу, тогда тот начал угрожать, вылил на нее чай, и разбил витрину киоска.
Кроме того, стало известно, что мужчина пытался забраться в дом другой женщины и угрожал полиции.
Жительница поселка Елки вызвала полицию, заявив, что неизвестный с шампанским стучит ей в окна.
Известно, что суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.296, ч.1 ст. .345 УК Украины, приговорив его к 1 году лишения свободы.
В сентябре 2022 года мужчина был приговорен к 4 годам лишения свободы по другим статьям, он находился на испытательном сроке.
Приняв во внимание прошедшие противоправные действия мужчины, его приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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