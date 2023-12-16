Свечи всегда вызывают особое настроение и атмосферу в любом помещении. Вот шесть эффективных советов, как сделать горение свечи более продолжительным и приятным:

Выбор правильного воска. Одним из ключевых факторов, влияющих на длительность горения свечи, является выбор правильного воска. Парафин и соевый воск считаются одним из лучших вариантов для тех, кто ценит продолжительность горения.

Обрезка гнезда. Регулярная обрезка гнезда свечи перед каждым использованием может значительно увеличить ее продолжительность. Гнездо должно быть длиной около 6 мм. Слишком длинное гнездо может привести к неравномерному горению и быстрому расходу воска.