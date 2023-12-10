Цена картофеля в Украине в среднем уже в 2,5 раза выше, чем в прошлом году.

Цена картофель в Украине растет и поступает на рынок по оптовой цене 12-16 грн/кг, и в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.

Как сообщают аналитики проектаEastFruit, рост цен на картофель продолжается вторую неделю подряд.

Стоимость картофеля в Украине в среднем в 2,5 раза выше, чем в такой же период 2022 года.

Как говорится в сообщении экспертов, не прогнозируется снижение цен в ближайшее время.

Многие фермеры заявляют о намерении пересматривать цены в сторону повышения. Свое решение они объясняют активным спросом на качественный картофель.

В то же время предложение картофеля на рынке ограничено, потому что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейшее подорожание.

Специалисты сайта "Минфин" обнародовали данные по текущим ценам на картофель в Украине.

Картофель 1 кг продают в Metro за 14,50 грн, Auchan 15,30 грн, Megamarket за 16,90 грн. Varus 12,90 грн.

средняя цена картофеля: 14,90 грн.

Картофель молодой 1 кг в среднем продается за 18,50 грн.

Картофель розовый 1 кг Auchan – 15,50 грн, Novus – 19,99 грн. Metro – 17,58 грн. Varus – 16,90 грн. Средняя цена: 17,49 грн.

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Названы продукты, которые могут подорожать в 2024 году: это произойдет по нескольким причинам.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.