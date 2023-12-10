Цена картофель в Украине растет и поступает на рынок по оптовой цене 12-16 грн/кг, и в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой недели.
Как сообщают аналитики проектаEastFruit, рост цен на картофель продолжается вторую неделю подряд.
Стоимость картофеля в Украине в среднем в 2,5 раза выше, чем в такой же период 2022 года.
Как говорится в сообщении экспертов, не прогнозируется снижение цен в ближайшее время.
Многие фермеры заявляют о намерении пересматривать цены в сторону повышения. Свое решение они объясняют активным спросом на качественный картофель.
В то же время предложение картофеля на рынке ограничено, потому что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейшее подорожание.
Специалисты сайта "Минфин" обнародовали данные по текущим ценам на картофель в Украине.
Картофель 1 кг продают в Metro за 14,50 грн, Auchan 15,30 грн, Megamarket за 16,90 грн. Varus 12,90 грн.
средняя цена картофеля: 14,90 грн.
Картофель молодой 1 кг в среднем продается за 18,50 грн.
Картофель розовый 1 кг Auchan – 15,50 грн, Novus – 19,99 грн. Metro – 17,58 грн. Varus – 16,90 грн. Средняя цена: 17,49 грн.
Последние новости Украины:
Названы продукты, которые могут подорожать в 2024 году: это произойдет по нескольким причинам.
Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.
Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.