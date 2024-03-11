Согласно данным суда, мужчину сочли годным к военной службе. Он получил повестку и должен был явиться в военкомат, но не сделал этого.

В Ровенской области мужчина приговорен к испытательному сроку лишения свободы за отказ от службы в армии в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом идет в приговоре Заречненского районного суда Ровенской области.

Согласно данным суда, мужчину сочли годным к военной службе. Он получил повестку и должен был явиться в военкомат 22 июня 2023, однако отказался выполнить призыв в армию.

На суде обвиняемый признал свою вину и высказал покаяние, подтвердив, что сознательно не явился в ТЦК и СП.

Также в суде представили акт, в котором отмечен категорический отказ призывника получать повестку и мобилизовываться в Вооруженные силы Украины.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы, при этом заменив реальный срок на один испытательный год.

Напомним о похожей ситуации. В Полтавской области мужчину осудили за отказ брать повестку. На суде он заявил, что перевел на ВСУ 20 тысяч гривен. Житель Полтавщины просил суд строго не наказывать его.

Суд учел факт перевода средств на нужды ВСУ и решил не высылать мужчину в тюрьму. Осужденный получил трехмесячный срок в тюрьме, который может быть заменен на испытательный год.

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