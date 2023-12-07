У святой Анфисы принято просить о терпении и силе противостоять злу, содействия в семейных отношениях, воспитании детей.
Издавна считалось, что с этого дня начинались настоящие зимние морозы.
В этот день заканчивали подготовку к сильным морозам, в частности, утепляли дома, заканчивали работы в саду, покупали зимнюю одежду.
Подготовку к зиме следует завершить до конца этого дня.
Соблюдающим пост полагается сухоядение 8 декабря.
Наши предки также в этот день занимались рукоделием в одиночестве, чтобы не потерять талант.
Для защиты от злого взгляда вышивали специальные орнаменты, и древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру - символы счастья, жизненной силы и плодородия.
В этот день есть ряд запретов, например, нельзя 8 декабря сквернословить - к болезням и безденежью, а также отказывать в помощи и жадничать - к финансовым проблемам. Не рекомендуется громко смеяться и веселиться.
В этот день не следует надевать порванные вещи - потому что весь год так проходишь.
Считалось плохой приметой не завершить важное дело 8 декабря.
Народные приметы 8 декабря:
Иней на траве — к морозу.
В этот день выпал снег — лето будет с дождливое.
Небо пеленой затянуло — к снегу.
Заметили, что снег буграми — к хорошему урожаю в следующем году.
Источник: Униан.
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