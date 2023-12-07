Церковный праздник 8 декабря 2023 года, день памяти святой Анфисы Римской, пострадавшую за веру в Иисуса Христа.

У святой Анфисы принято просить о терпении и силе противостоять злу, содействия в семейных отношениях, воспитании детей.

Издавна считалось, что с этого дня начинались настоящие зимние морозы.

В этот день заканчивали подготовку к сильным морозам, в частности, утепляли дома, заканчивали работы в саду, покупали зимнюю одежду.

Подготовку к зиме следует завершить до конца этого дня.

Соблюдающим пост полагается сухоядение 8 декабря.

Наши предки также в этот день занимались рукоделием в одиночестве, чтобы не потерять талант.

Для защиты от злого взгляда вышивали специальные орнаменты, и древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру - символы счастья, жизненной силы и плодородия.

В этот день есть ряд запретов, например, нельзя 8 декабря сквернословить - к болезням и безденежью, а также отказывать в помощи и жадничать - к финансовым проблемам. Не рекомендуется громко смеяться и веселиться.

В этот день не следует надевать порванные вещи - потому что весь год так проходишь.

Считалось плохой приметой не завершить важное дело 8 декабря.

Народные приметы 8 декабря:

Иней на траве — к морозу.

В этот день выпал снег — лето будет с дождливое.

Небо пеленой затянуло — к снегу.

Заметили, что снег буграми — к хорошему урожаю в следующем году.

Источник: Униан.

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