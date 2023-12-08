Помните, что у вас есть план провести выходные с отличнейшим настроем.

Узнайте, сможете ли вы спокойно провести время в этом ежедневном гороскопе.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, очень важно сегодня сделать все возможное, чтобы чувствовать себя хорошо на работе . Найдите способ адаптироваться к своей работе, ведь там вы будете проводить больше времени, чем дома. Если вы будете думать, что все слишком много или слишком скучно, вы не почувствуете себя лучше и не поможете.

Если эта работа вас действительно расстраивает и вы ее слишком ненавидите, у вас всегда есть возможность поискать другую работу или даже начать собственный бизнес. Помните, что застревание в грязи не поможет вам выбраться из этой ситуации и не позволит вам двигаться вперед.

Сегодня вечером, когда вы вернетесь домой и окажетесь в компании своих близких, под одеялом и фильмом, вы почувствуете глубокое утешение. Они также заслуживают того, чтобы вы попытались выбраться из этой ситуации, которая вас не радует.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, этот день приготовил для тебя несколько сюрпризов. Это заставит вас отложить в сторону рабочие проблемы, хотя сейчас они требуют вашего внимания. Но все будет омрачено из-за того тайного поклонника, которого вы обнаружите сегодня в офисе.

Кто-то в вашем отделе, человек, которого вы никогда не могли себе представить, собирается прояснить вам свои намерения, и это означает, что они очень заинтересованы в вас. Они даже не появлялись в твоих мыслях, но теперь, когда это произошло, ты не сможешь выбросить их из головы. Совет: попробуйте познакомиться с ними за пределами этих четырех стен и посмотреть, действительно ли вы заинтересованы или просто немного сбиты с толку.

С другой стороны, будьте готовы к еще одному сюрпризу, который в данном случае преподнесет один из ваших друзей. Они предложат вам что-то, чего вы действительно боитесь, но что вам следует сделать раз и навсегда.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, сегодня вы испытаете неблагоприятное влияние астрального соединения, которое может вызвать стресс и истощение. Вместо того, чтобы прибегать к стимулирующему напитку, например кофе или энергетическому напитку, найдите момент, чтобы расслабиться и отдохнуть. Если можете, немного вздремните под подходящую для этого случая музыку.

Это чувство стресса также может быть вызвано окружающими вас людьми, которые вам не подходят. Они негативны и склонны к конфликтам, и это окутывает вас огромным облаком плохих вибраций. Игнорируй их. Ты лучше этого.

В любви , если вы знакомитесь с кем-то, потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы установить связь, не торопясь. Однако было бы важно, чтобы вы старались не вызывать чувства незаинтересованности. Найдите золотую середину.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, это день, полный активности во всех аспектах, так что будьте готовы. Если вы немного расстроены, постарайтесь сохранять терпение и позволить дню пройти как можно более гладко. Возможно, вся эта нервозность началась из-за того, что один из ваших начальников не захотел прислушаться к вашим советам, и вы допустили серьезную ошибку.

В этом случае, прежде всего, избегайте споров с ними, поскольку они не уступят, и вы знаете, что они также не признают своей ошибки. Настаивание на своем подходе может вызвать с ними множество конфликтов, и вы точно знаете, что это вас совершенно не устраивает.

В сфере любви тоже надвигаются тучи. Постарайтесь избегать ежедневных трений, потому что в такой день, как сегодня, вам было бы не удобно спорить. Если вам это нужно, сходите на минутку погулять и вернитесь спокойнее.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, ты можешь не сразу это заметить, но твоя работа движется в правильном направлении. Очень важно научиться быть спокойнее и не менять свой распорядок дня в отношении выполнения задач. Вы на правильном пути, и было бы ошибкой менять все из-за того, о чем говорят другие.

В течение дня вы можете услышать от одного из своих начальников, что вашу работу высоко ценят. Возможно, не напрямую, а с некоторой тонкостью. Это открывает дверь к возможному повышению по службе, о чем вы давно мечтали.

В финансовом отношении вы можете воспользоваться тем фактом, что у вас дела идут хорошо, чтобы помочь близкому вам человеку, который переживает тяжелые времена. В любви, несмотря на ежедневные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, сегодня атмосфера будет безмятежной.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, твоя личность постоянно дает тебе возможность каждый день очаровывать сердца людей. Вы можете многого добиться, если не будете поддаваться вспышкам гнева, которые случаются у вас довольно часто. Особенно полезен такой настрой будет на работе, особенно если вы недавно нашли новую работу.

Сегодня вам будет крайне важно восстановить связь со своей семьей, проявив интерес к ее благополучию. Воспользуйтесь возможностью пригласить их на обед или запланировать встречу на выходных. Вы можете организовать вечеринку, чтобы иметь возможность отключиться.

В любви сегодня вы испытаете момент большой страсти и романтики со своим партнером. Однако также возможно, что такая интенсивность не позволит вам увидеть некоторые скрытые проблемы. Вам необходимо немедленно заняться ими, чтобы они не повлияли на вашу повседневную жизнь.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, сегодня вы погрузитесь в суету предстоящего рождественского сезона, который наполняет улицы. Этот постоянный поток людей, переполненные магазины и многолюдные торговые центры точно определяют окружающую атмосферу. Этот сценарий хоть и заряжен жизненными силами, но также вызывает у вас сильнейший стресс.

Если вы не хотите, чтобы это всепоглощающее чувство завладело всем вами, наведите порядок в приготовлении праздничных подарков. Эти длинные выходные, возможно, не лучшее время для этого, но вам следует назначить конкретную дату для их выполнения или, в качестве альтернативы, совершить покупки в Интернете. Если не можете, совет — постарайтесь найти средство спокойствия среди шума и суеты.

Было бы очень полезно ежедневно медитировать, и это станет для вас бальзамом, снимающим напряжение, которое вы можете испытывать.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, возможно, сегодня вы испытываете некоторую меланхолию и пессимизм. Постарайтесь не позволять этим нехарактерным мыслям препятствовать вашему прогрессу во всех сферах жизни. Иногда определенные астральные выравнивания негативно влияют на наш знак, влияя на всех людей, рожденных под этим Солнцем.

Несмотря на эти трудности, которые у вас возникнут, постарайтесь сохранить на лице широкую улыбку. В конце концов, вы поверите этой улыбке и, даже не осознавая этого, будете улыбаться терпеливо и непринужденно. Приложите усилия, чтобы отбросить все те идеи, которые сейчас крутятся у вас в голове.

С другой стороны, один из ваших лучших друзей, скорее всего, сегодня обратится к вам за советом. Вы знаете, что они переживают очень сложное время, и вы могли бы сейчас им очень помочь. Ответьте на их призыв и постарайтесь вернуть их тем человеком, которым они были до этой проблемы, которая их так сильно ранит.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, сегодняшний день дарит вам уникальную возможность воплотить все свои мечты в реальность. Эта возможность может быть связана с вашей работой или личной жизнью. Если это первый вариант, возможно, он связан с открытием бизнеса, открытием магазина или партнерством в компании.

Не позволяйте страхам, которые может вызвать эта ситуация, так называемому синдрому самозванца, остановить вас. Возьмите свою характерную смелость и действуйте, прежде чем возможность упустит вас. Все будет хорошо во всех аспектах вашей жизни, для вас и вашей семьи, так что перестаньте беспокоиться.

В любви, если у вас есть партнер, было бы полезно начать откладывать деньги на свое будущее. Подумайте, что вам нужен дом, машина и тысяча вещей, которые стоят больших денег и которые не даются бесплатно. Избегайте ненужных ежедневных расходов и откройте сберегательный счет.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, если сегодня ты столкнешься с неожиданной проблемой, встреться с друзьями. Если быть более конкретным, обратитесь к человеку, которого вы так цените, за его мудрый и самоотверженный совет. Кроме того, этот человек мог иметь опыт в этом вопросе, поэтому мог бы вам очень помочь выйти из этой печальной ситуации.

Что касается финансов, гороскоп советует вам каждый день проверять свои счета, включая банковские счета. Возможно, вас за что-то обвинили, даже не осознавая этого. Если вы обнаружите какие-либо обвинения, которые не имеют смысла, не стесняйтесь подавать жалобу.

И, наконец, в любви вам было бы полезно уделить больше времени той проблеме, с которой столкнулся ваш партнер. Из-за ваших рабочих требований проблема осталась незамеченной, и даже ваш партнер не нашел решения. Помогите им успокоиться раз и навсегда.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, сегодня будет один из лучших дней в твоей жизни. Вы начинаете ценить и признавать все положительное, что у вас есть каждый день, и замечать, как дела идут вперед, как и планировалось. Однако помните, что важно работать над контролем над своим характером, поскольку это может быть вашим слабым местом.

В сфере дружбы вполне вероятно, что кто-то поверит вам очень сокровенную тайну. Если вы хотите остаться друзьями с этим человеком, крайне важно сохранить эту тайну. Учтите, что этот человек, вероятно, сыграет важную роль в вашем профессиональном росте в будущем.

Если вы решите пойти куда-нибудь с друзьями сегодня после работы, не забудьте принять решение быть в отличной форме к предстоящим праздникам. Не переусердствуйте, если не хотите потерять все, чего достигли за последние несколько недель. Знаешь, это тебя глубоко разочарует.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, начните ценить то, что у вас есть. Ваши усилия были постоянными, поэтому вполне нормально, что вы смогли достичь всего того, что сейчас находится в пределах вашей досягаемости. Воспитание благодарности имеет решающее значение, поскольку это обязательство перед Вселенной принесет вам больше пользы.

С другой стороны, вы можете получить новости о близком вам человеке, которого вы глубоко цените. Вам объяснят, что они добились того, к чему долго шли, и вы этому не очень обрадуетесь. Обычно вы были бы рады такому положению, но, поскольку вы этого хотели для себя, вас будет глодать зависть.

Очень важно отбросить эти чувства, потому что то, что вы чувствуете, нездорово. Помните о силе наших эмоций, ведь вы можете сглазить своего лучшего друга.

Источник: magic.horoscope.

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