Будет очень вкусно – так говорит актриса и телеведущая Ольга Сумская об этом рецепте блюда на завтрак.

Ольга Сумская для приготовления завтрака по этому рецепту советует взять простые и вкусные ингредиенты, пишет Politeka.net.

А именно – сосиски – 2 шт, помидоры черри – 50 г, яйца – 3 шт, зелень – по вкусу, молоко – 50 мл, растительное масло по вкусу и соль тоже по вкусу.

Ставим на огонь сковороду и добавляем масла. Следующий шаг – нарезаем сосиски.

Ольга Сумская нарезала сосиски кружочками.

«Обжариваю сосиски по бокам до золотистой корочки», - рассказала Ольга Сумская ход приготовления яичницы с помидорами и сосисками в эфире Телеканала Киев.

Помидоры Ольга Сумская разрезала пополам и добавила на сковороду к сосискам. Туда же актриса добавила измельченную зелень.

Далее актриса взбила три яйца с молоком и солью, и вылила яичную смесь на сковороду.

«Желательно накрыть крышкой. Жарим до готовности несколько минут», – говорит Ольга Сумская.

Вот и все, вкусный завтрак по рецепту Ольги Сумской можно подавать на стол.

Украсить блюдо Ольга Сумская советует листочком салата.

Отметим, что на приготовление этого вкусного блюда на завтрак по рецепту Ольги Сумской было потрачено всего 10 минут.

Добавим, что согласно результатам некоторых исследований, люди, употребляющие яйца на завтрак, более подвержены потере веса по сравнению с теми, кто любит завтракать круасаном или выпечкой.

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