В Украине каждый четвертый год считается высокосным и 366, а не 365 дней.

К последнему месяцу зимы прибавляется еще одна дата, 29 февраля.

Высокосный год имеет еще и такое название от наших предков – преступный или Касьянов год.

29 февраля называют Касьянов день.

Так, за календарем, 2024 рік буде високосним., тому лютий матиме 29, а не 28 днів у 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084 , 2088, 2092, 2096 и 2100 годах.

В високосный год есть ряд запретов, в частности, нельзя праздновать свадьбу и венчаться, потому что брак быстро распадется или супруги будут жить несчастливо.

Также в високосный год лучше не рожать ребенка, потому что назовете на него беду.

Не стоит покупать и строить собственное жилье, в противном случае привлеченную в дом отрицательную энергетику.

Не стоит колядовать, собирать грибы, продавать имущество и ценные вещи.

Необходимо хорошо подумать перед тем, как принимать решение о разводе и смене профессии.

Не рекомендуется создавать собственный бизнес, есть риск, что он будет убыточным.

"Было бы о чем писать ,нашли проблему, есть гораздо более важные темы.А этот год принесет победу, как все будут вместе помогать нашим защитникам",

"Все зависит от человека, от его настроения! А то, что люди говорят, пишут...., на заборе тоже многое написано, пришел потрогал, а там дерево",

"Не жениться,не рожать детей....а может вообще сложить кавычки и не сопротивляться судьбе.Только от человека и Бога зависит будущее,даже в високосный год. Живите, женитесь, рождайте, боритесь и поборите все невзгоды и будьте счастливы”, - пишут украинцы в комментариях.

Источник: chas.news.

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