Существует множество способов удаления налета на душевой воронке, но один из них, возможно, вам еще не известен. Давайте рассмотрим эффективный способ, как сделать вашу душевую воронку блестящей и чистой.
Материалы:
- Уксус. Он известен своими свойствами удаления загара и известняковых налетов.
- Пакетик замороженного уксуса. Это может быть обычный уксус, но в замороженной форме он становится еще более эффективным.
- Полиэтиленовый пакет или резиновый бинт. Вам понадобится это для обертывания душа.
Инструкция:
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Приготовьте уксус. Если вы используете обычный уксус, просто налейте его в миску или поддон. Если вы используете уксус в замороженной форме, оставьте его в морозильнике в течение нескольких часов.
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Замочите душевую воронку. Погрузите душевую воронку в уксус или приложите замороженный уксус к ней. Убедитесь, что налет полностью погружен в раствор.
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Обертайте полиэтиленовым пакетом или резиновым бинтом. Чтобы сохранить влагу и повысить эффективность процесса, оберните душевую воронку полиэтиленовым пакетом или резиновым бинтом. Обеспечьте тесное прилегание, чтобы уксус не улетучивался быстрее времени.
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Оставьте на несколько часов или на ночь. Лучше всего, если вы можете оставить душевую воронку в уксусе в течение ночи. Это позволяет уксус работать глубже и эффективнее удалять налет.
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Мойте душевую воронку. После удаления налета хорошо промойте душевую воронку под струей воды. Вы заметите, что она стала не только чистой, но и более эффективной в работе.
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