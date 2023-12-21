Существует множество способов удаления налета на душевой воронке, но один из них, возможно, вам еще не известен. Давайте рассмотрим эффективный способ, как сделать вашу душевую воронку блестящей и чистой.

Материалы:

  1. Уксус. Он известен своими свойствами удаления загара и известняковых налетов.
  2. Пакетик замороженного уксуса. Это может быть обычный уксус, но в замороженной форме он становится еще более эффективным.
  3. Полиэтиленовый пакет или резиновый бинт. Вам понадобится это для обертывания душа.

Инструкция:

  1. Приготовьте уксус. Если вы используете обычный уксус, просто налейте его в миску или поддон. Если вы используете уксус в замороженной форме, оставьте его в морозильнике в течение нескольких часов.

душевая кабина

  1. Замочите душевую воронку. Погрузите душевую воронку в уксус или приложите замороженный уксус к ней. Убедитесь, что налет полностью погружен в раствор.

  2. Обертайте полиэтиленовым пакетом или резиновым бинтом. Чтобы сохранить влагу и повысить эффективность процесса, оберните душевую воронку полиэтиленовым пакетом или резиновым бинтом. Обеспечьте тесное прилегание, чтобы уксус не улетучивался быстрее времени.

  3. Оставьте на несколько часов или на ночь. Лучше всего, если вы можете оставить душевую воронку в уксусе в течение ночи. Это позволяет уксус работать глубже и эффективнее удалять налет.

душ

  1. Мойте душевую воронку. После удаления налета хорошо промойте душевую воронку под струей воды. Вы заметите, что она стала не только чистой, но и более эффективной в работе.

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