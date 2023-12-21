Существует множество способов удаления налета на душевой воронке, но один из них, возможно, вам еще не известен. Давайте рассмотрим эффективный способ, как сделать вашу душевую воронку блестящей и чистой.

Материалы:

Инструкция:

Приготовьте уксус. Если вы используете обычный уксус, просто налейте его в миску или поддон. Если вы используете уксус в замороженной форме, оставьте его в морозильнике в течение нескольких часов.

Замочите душевую воронку. Погрузите душевую воронку в уксус или приложите замороженный уксус к ней. Убедитесь, что налет полностью погружен в раствор.

Обертайте полиэтиленовым пакетом или резиновым бинтом. Чтобы сохранить влагу и повысить эффективность процесса, оберните душевую воронку полиэтиленовым пакетом или резиновым бинтом. Обеспечьте тесное прилегание, чтобы уксус не улетучивался быстрее времени.