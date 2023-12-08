В том случае, если забастовка польских перевозчиков на границе продлится до 10 декабря - рождественская продуктовая корзина подорожает.

Об этом в эфире телемарафоназаявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, если забастовка будет продолжаться в декабре, рождественская продуктовая корзина "будет несколько дороже".

Однако Высоцкий добавил, что сейчас ряд продуктов дешевле, чем в этот же период прошлого года. Речь идет о луке и моркови – на 60%, яйца – на 16%, масле – на 18%, гречихе – на 60%.

Таким образом, на базовые продукты, которые обеспечивает наше украинское производство, в текущем сезоне нет продуктовой инфляции.

Относительно импортных товаров, Высоцкий отметил, что дефицита физического не предусматривается.

"Но если машина едет плюс неделю или плюс тысячу километров или две, логично, что логистика дорожает", - резюмировал замминистра аграрной политики.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость:

"Можно подумать, что по этой причине именно подорожает. А всегда, как все дорожает тогда кто виноват.? То ли просто повод обратить все на поляков?",

"А почему это в стране с самой плодородной землей продукты должны дорожать, или в стране не осталось вообще своего производства ничего?",

"у половины населения овощи не дорожают.в погребе они не дорожают кто летом напахал на 6 сотках.под снегом шпинат петрушка до сих пор зеленые и не вымерзли у людей потому что ниже -6* не было".

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Названы продукты, которые могут подорожать в 2024 году: это произойдет по нескольким причинам.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.