Евгений Клопотенко советует, что для рецепта Селедка под шубой, благодаря которой удастся «национализировать советское блюдо, но оставить вкус», взять такие ингредиенты: свекла – 1 шт., картофель – 1 шт., морковь – 1 шт., сельдь – 1 шт., сладкая горчица – 60 г, хрен – 10 г, яйца – 4 шт., уксус – 10 мл растительное масло – 150 мл, петрушка – 3 веточки, орехи – 50 г.
Овощи запекаем в духовке. Сельдь маринуем в сладкой горчице с небольшим добавлением хрена.
Заправлять Селедку под шубой Евгений Клопотенко советует только домашним майонезом. Для этого берем два желтка, чайную ложку сладкой горчицы, немного уксуса и примерно 100-150 мл. масла, которое мы добавляем тоненькой полосочкой.
«Хорошо размешиваем, пока у нас не получится однородная хорошая эмульсия», - объяснил Евгений Клопотенко рецепт приготовления домашнего майонеза в YouTube-канале «Все будет вкусно».
Два яйца отвариваем вкрутую, нарезаем и перекладываем в майонез. То же делаем с петрушкой – мелко режем.
Салат Селедка под шубой, украинский вариант
«Ждем, когда запеченные овощи остынут, нарезаем их слайсами. Это очень важно для того, чтобы изменить форму нашей нарезки», - советует Евгений Клопотенко, рассказывая рецепт салата Селедка под Шубой.
Нарезанные овощи перекладываем в одну емкость. Таким же образом нарезаем сельдь и перекладываем к овощам. Следующий шаг – ингредиенты заправляем домашним майонезом. Добавляем немного орехов, по желанию, и выкладываем на тарелку.
«Тот же вкус, но более полезный и самое главное – украинский!», - подчеркивает Евгений Клопотенко.
Последние новости Украины:
Как не плакать при нарезании лука – Евгений Клопотенко выдал свой лайфхак.
Необычное блюдо с гречкой – Евгений Клопотенко раскрыл оригинальный рецепт пирога.
Евгений Клопотенко также показал, как вкусно приготовить рыбу.