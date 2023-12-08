Евгений Клопотенко советует, что для рецепта Селедка под шубой, благодаря которой удастся «национализировать советское блюдо, но оставить вкус», взять такие ингредиенты: свекла – 1 шт., картофель – 1 шт., морковь – 1 шт., сельдь – 1 шт., сладкая горчица – 60 г, хрен – 10 г, яйца – 4 шт., уксус – 10 мл растительное масло – 150 мл, петрушка – 3 веточки, орехи – 50 г.

Овощи запекаем в духовке. Сельдь маринуем в сладкой горчице с небольшим добавлением хрена.

Заправлять Селедку под шубой Евгений Клопотенко советует только домашним майонезом. Для этого берем два желтка, чайную ложку сладкой горчицы, немного уксуса и примерно 100-150 мл. масла, которое мы добавляем тоненькой полосочкой.

«Хорошо размешиваем, пока у нас не получится однородная хорошая эмульсия», - объяснил Евгений Клопотенко рецепт приготовления домашнего майонеза в YouTube-канале «Все будет вкусно».

Два яйца отвариваем вкрутую, нарезаем и перекладываем в майонез. То же делаем с петрушкой – мелко режем.

Селедка под шубой, рецепт Клопотенко

Селедка под шубой, рецепт Клопотенко

Салат Селедка под шубой, украинский вариант

«Ждем, когда запеченные овощи остынут, нарезаем их слайсами. Это очень важно для того, чтобы изменить форму нашей нарезки», - советует Евгений Клопотенко, рассказывая рецепт салата Селедка под Шубой.

Нарезанные овощи перекладываем в одну емкость. Таким же образом нарезаем сельдь и перекладываем к овощам. Следующий шаг – ингредиенты заправляем домашним майонезом. Добавляем немного орехов, по желанию, и выкладываем на тарелку.

«Тот же вкус, но более полезный и самое главное – украинский!», - подчеркивает Евгений Клопотенко.

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