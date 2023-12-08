Победитель шоу «Мастер Шеф» и известный ресторатор Евгений Клопотенко предложил рецепт салата Селедка под шубой в новом, невероятном варианте.

Евгений Клопотенко советует, что для рецепта Селедка под шубой, благодаря которой удастся «национализировать советское блюдо, но оставить вкус», взять такие ингредиенты: свекла – 1 шт., картофель – 1 шт., морковь – 1 шт., сельдь – 1 шт., сладкая горчица – 60 г, хрен – 10 г, яйца – 4 шт., уксус – 10 мл растительное масло – 150 мл, петрушка – 3 веточки, орехи – 50 г.

Овощи запекаем в духовке. Сельдь маринуем в сладкой горчице с небольшим добавлением хрена.

Заправлять Селедку под шубой Евгений Клопотенко советует только домашним майонезом. Для этого берем два желтка, чайную ложку сладкой горчицы, немного уксуса и примерно 100-150 мл. масла, которое мы добавляем тоненькой полосочкой.

«Хорошо размешиваем, пока у нас не получится однородная хорошая эмульсия», - объяснил Евгений Клопотенко рецепт приготовления домашнего майонеза в YouTube-канале «Все будет вкусно».

Два яйца отвариваем вкрутую, нарезаем и перекладываем в майонез. То же делаем с петрушкой – мелко режем.

Салат Селедка под шубой, украинский вариант

«Ждем, когда запеченные овощи остынут, нарезаем их слайсами. Это очень важно для того, чтобы изменить форму нашей нарезки», - советует Евгений Клопотенко, рассказывая рецепт салата Селедка под Шубой.

Нарезанные овощи перекладываем в одну емкость. Таким же образом нарезаем сельдь и перекладываем к овощам. Следующий шаг – ингредиенты заправляем домашним майонезом. Добавляем немного орехов, по желанию, и выкладываем на тарелку.

«Тот же вкус, но более полезный и самое главное – украинский!», - подчеркивает Евгений Клопотенко.

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