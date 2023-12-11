Готовя любимый Оливье, можно смело отказаться от майонеза, ведь есть более вкусные и полезные заправки, которые готовятся быстро и просто.

Заменить майонез в Оливье можно греческим йогуртом. Самый простой рецепт заправки – разбавить греческий йогурт пополам со сметаной, пишет Politeka.net.

Прекрасной заменой майонеза в Оливье греческий йогурт может служить и без сметаны. Можно просто добавить любимую приправу, например молотый перец или кориандр.

Особую пикантность можно внести с помощью кинзы или укропа.

Еще один рецепт вкусной альтернативы майонеза в Оливье – сметанно-горчичная заправка.

Просто добавляем в стеклянную тару 200 мл. сметаны и две столовые ложки горчицы, и размешиваем.

Если добавить в сметану и горчицу немного тертого желтка вареного яйца, салат Оливье сыграет пикантным вкусом.

Для приготовления соуса для оливье вместо майонеза можно также взять 50 мл молока и 100 мл подсолнечного масла или оливкового, горчицу и лимонный сок.

Взбиваем молоко и растительное масло до однородности, добавляем ½ ч. л горчицы, 1 десертную ложку лимонного сока, 1/3 ч. л мелкой соли.

Снова все перемешиваем до однородной констистенции. Вот и все, вкусная замена майонеза в Оливье готова. По желанию можно добавить чеснок, паприку, базилик или свежую зелень.

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Чем заменить майонез в Оливье

Заменить майонез в оливье можно и заправкой со сливками. Для этого берем 2 ст. л. лимонного сока и ½ ч. л. соли. Включив блендер, медленно вливаем в стакан с лимонным соком и солью свежих нежирных сливок (200 мл).

В соус добавляем любимую зелень.

Еще одна интересная идея, чем заменить майонез в оливье – сырно-йогуртовый соус. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 200 мл. – обезжиренный йогурт; 200 г. – домашний сыр; 2 шт. – вареные яичные желтки; 2 ч. л. – горчица; 2 ч. л. – лимонный сок, а также соль и перец по вкусу.

Сначала пропускаем сыр через ситечко или же взбиваем блендером до рыхлой массы. Добавьте йогурт, желтки, горчицу, лимонный сок и соль и несколько минут взбивайте.

Сырно-йогуртовый соус, прекрасно заменяющий майонез, готов.

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