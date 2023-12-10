Однако вместо иноязычного слова можно найти в украинском языке соответствие.
К слову «бутерброд» украинских слов-ответчиков насчитывается целых двенадцать.
Слово "бутерброд" знает каждый украинец, но не всем известные украинские слова-аналоги, которыми можно заменить слово бутерброд.
Каким украинским словом заменить "бутерброд", есть двенадцать аналогов
накладанець;
канапка, похідне від запозиченого слова;
мазанець;
потапці – когда-то так бутерброды-закуски , еще во времена казачества;
похлібець;
нахліб;
перекусень;
маслохліб, салохліб, сирохліб;
перекусник;
намазник;
розтягнирот;
нахлібок.
Украинцы в комментариях отреагировали на такую альтернативу:
"Уже к новым словам " накладанців " и " розтягнирот " эксперты добрались теперь буду думать какой же мне заказать в кафе бутер. Буду ходить со списком и фото. и такова: пожалуйста два растянирота мне с колбасой если конечно колбасу можно называть колбасой, и один накладанець с накладним чем то",
"Хлеб с маслом,хлеб с сыром,хлеб с колбасой-я так это называю",
"Накладчик, перекусень, нахлеб. Это вы эти слова из камеди клуба взяли что ли"
"Канапка и точка", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: ТСН.
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