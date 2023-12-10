Обычное и обыденное для нас слово «бутерброд» заимствовано из немецкого языка.

Однако вместо иноязычного слова можно найти в украинском языке соответствие.

К слову «бутерброд» украинских слов-ответчиков насчитывается целых двенадцать.

Слово "бутерброд" знает каждый украинец, но не всем известные украинские слова-аналоги, которыми можно заменить слово бутерброд.

Каким украинским словом заменить "бутерброд", есть двенадцать аналогов

накладанець;

канапка, похідне від запозиченого слова;

мазанець;

потапці – когда-то так бутерброды-закуски , еще во времена казачества;

похлібець;

нахліб;

перекусень;

маслохліб, салохліб, сирохліб;

перекусник;

намазник;

розтягнирот;

нахлібок.

Украинцы в комментариях отреагировали на такую ​​альтернативу:

"Уже к новым словам " накладанців " и " розтягнирот " эксперты добрались теперь буду думать какой же мне заказать в кафе бутер. Буду ходить со списком и фото. и такова: пожалуйста два растянирота мне с колбасой если конечно колбасу можно называть колбасой, и один накладанець с накладним чем то",

"Хлеб с маслом,хлеб с сыром,хлеб с колбасой-я так это называю",

"Накладчик, перекусень, нахлеб. Это вы эти слова из камеди клуба взяли что ли"

"Канапка и точка", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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