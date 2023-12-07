Издавна на Амвросию було принято проводить вечер в тихом семейном кругу.
Семейный ужин в этот день будет настоящим единением вашей семьи.
Также наши предки начинали готовиться к Рождеству: женщины убирали в доме, а мужчины заготавливали мясо.
7 декабря церковь чтит память святой Екатерины Александрийской, в этот день поздравляют с именинами обладательниц имени Екатерина.
Святую Екатерину считали покровительницей брака, замужества и помощницей беременных и рожениц.
В ночь на Екатерины девушки гадали на суженых, для этого они отламывали ветку яблони и клали под подушку - такой ритуал покажет суженного.
Однако 7 декабря не нужно устраивать громкие гуляния, на Амвросию можно навлечь на себя болезни и несчастья.
Следует отказаться от покупки новых вещей, а особенно дорогих.
Наши предки верили, если не прислушаться к запрету - вещи быстро поломаются и не доставят удовольствия собственнику.
Главные приметы 7 декабря, если в этот день холодно - ждите суровой зимы.
Теплая погода в этот день к морозам только на Варварин день, то есть, после 17 декабря.
Увидели круги вокруг месяца - ждите холодной погоды.
Солнечные лучи пучками направлены вверх - в ближайшее время начнется вьюга.
Источник: ТСН.
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