Церковный праздник 7 декабря, в православном календаре день памяти святителя Амвросия.

Издавна на Амвросию було принято проводить вечер в тихом семейном кругу.

Семейный ужин в этот день будет настоящим единением вашей семьи.

Также наши предки начинали готовиться к Рождеству: женщины убирали в доме, а мужчины заготавливали мясо.

7 декабря церковь чтит память святой Екатерины Александрийской, в этот день поздравляют с именинами обладательниц имени Екатерина.

Святую Екатерину считали покровительницей брака, замужества и помощницей беременных и рожениц.

В ночь на Екатерины девушки гадали на суженых, для этого они отламывали ветку яблони и клали под подушку - такой ритуал покажет суженного.

Однако 7 декабря не нужно устраивать громкие гуляния, на Амвросию можно навлечь на себя болезни и несчастья.

Следует отказаться от покупки новых вещей, а особенно дорогих.

Наши предки верили, если не прислушаться к запрету - вещи быстро поломаются и не доставят удовольствия собственнику.

Главные приметы 7 декабря, если в этот день холодно - ждите суровой зимы.

Теплая погода в этот день к морозам только на Варварин день, то есть, после 17 декабря.

Увидели круги вокруг месяца - ждите холодной погоды.

Солнечные лучи пучками направлены вверх - в ближайшее время начнется вьюга.

Источник: ТСН.

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