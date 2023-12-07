В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как самостоятельно приготовить печенье "Сердечки".
Эта вкусняшка к чаю или кофе готовится очень просто и быстро, она бюджетная по сравнению с покупной и будет очень трогательным жестом. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует приготовить такое печенье как дополнение к подарку любимой.
⠀⠀
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
• Сливочное масло - 100 г
• Вода - 125 г
• Молоко - 125 г
• Соль - 2 г
• Сахар - 5 г
• Мука - 150 г
• Яйца - 4-5 шт.
• Масло для фритюра — 1 л
• Шоколадный соус для подачи
Сначала судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет в сотейник молоко, воду, соль и сахар, ставит на огонь и прогревает эту смесь до полного растворения сахара. После этого быстро добавляем муку и "завариваем" тесто. Снимать с плиты смесь нужно, когда на дне сотейника начнет образовываться золотистая корочка.
Даем полученной массе немного остыть, иначе на следующем этапе яйца могут свернуться. По одному добавляем в тесто яйца, хорошо все перемешивая. Понадобится 4-5 яиц – это зависит от их размера и влажности.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает тесто в кондитерский мешок и отсаживает печенье в форме сердечек. Жарим сердечки во фритюре до аппетитной золотистой корочки. Подавать такое печенье лучше всего вместе с шоколадным соусом.
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka , Хименес-Браво с "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.