В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как самостоятельно приготовить печенье "Сердечки".

Эта вкусняшка к чаю или кофе готовится очень просто и быстро, она бюджетная по сравнению с покупной и будет очень трогательным жестом. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует приготовить такое печенье как дополнение к подарку любимой.

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Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Сливочное масло - 100 г

• Вода - 125 г

• Молоко - 125 г

• Соль - 2 г

• Сахар - 5 г

• Мука - 150 г

• Яйца - 4-5 шт.

• Масло для фритюра — 1 л

• Шоколадный соус для подачи

Сначала судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет в сотейник молоко, воду, соль и сахар, ставит на огонь и прогревает эту смесь до полного растворения сахара. После этого быстро добавляем муку и "завариваем" тесто. Снимать с плиты смесь нужно, когда на дне сотейника начнет образовываться золотистая корочка.

Даем полученной массе немного остыть, иначе на следующем этапе яйца могут свернуться. По одному добавляем в тесто яйца, хорошо все перемешивая. Понадобится 4-5 яиц – это зависит от их размера и влажности.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает тесто в кондитерский мешок и отсаживает печенье в форме сердечек. Жарим сердечки во фритюре до аппетитной золотистой корочки. Подавать такое печенье лучше всего вместе с шоколадным соусом.

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