Для приготовления котлет из куриной печени по рецепту Ольги Сумской понадобятся следующие ингредиенты: Куриная печень - 300 г, Яйца - 2 шт, Лук - 2-3 шт, Панировочные сухари – 1 ст.л, Зелень – по вкусу, Растительное масло – по вкусу, Соль/Перец – по вкусу.
Лук чистим и режем на кусочки, сбиваем его в блендере. Следующий шаг в приготовлении котлет из куриной печени – в лук в блендер добавляем кусочки печени. Взбиваем до консистенции фарша.
Выкладываем фаршу в миску и добавляем порезанную зелень, яйца, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
«Я советую добавить немного панировочных сухарей. Так наш фарш приобретет определенную констистенцию, станет немного гуще», - рассказала Ольга Сумская о ходе приготовления котлет из куриной печени в эфире программы «Смак дня».
Хорошо разогреваем сковороду с маслом и выкладываем ложкой смесь фарша.
«Как же я не любила есть печень в детстве. А бабушка знала, что она повышает уровень гомоглобина и делала печеночные оладьи. И я с удовольствием их уминала», - вспомнила Ольга Сумская.
Чтобы котлеты из куриной печени не пригорели, нужно вовремя их перевернуть.
Так что обжариваем котлеты с двух сторон, к столу подаем со сметаной. Также блюдо можно украсить веточкой зелени.
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