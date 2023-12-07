Новогодняя елка – это не только символ празднования Рождества и Нового года, но и природный декор, который придает атмосферу уюта и праздничности в наш дом, однако многие владельцы искусственных елок сталкиваются с проблемой осыпания хвои после покупки.

Если вы хотите, чтобы ваша елка оставалась красивой и устойчивой до самого конца праздников, следуйте нескольким советам по уходу за ней.

Правильное хранение перед установкой

Прежде чем устанавливать елку, важно правильно хранить ее после покупки. Лучше избегать размещения упакованной елки в тёплых или сухих местах. Важно обеспечить ей прохладу и влажность, храня в пластиковом пакете или в пакете с газетами для удержания влаги.

Постепенное развертывание веток

Не торопитесь разворачивать все ветви сразу. Лучше делать это постепенно, слой за слоем во избежание чрезмерного напряжения на ветвях и уменьшить вероятность выпадения хвои.

Избегание теплых источников отопления и прямого солнечного света

Елка не любит перепады температур и воздействие тепловых источников. Располагайте ее подальше от батарей отопления и других источников тепла. Также избегайте прямого солнечного света, который может вызвать перегрев и потерю хвои.

Обеспечение влаги

Елка обожает влагу, поэтому важно поддерживать влажность в помещении. Используйте включенный увлажнитель воздуха или поместите контейнер с водой вблизи елки.

Отсутствие резких изменений условий

Если елка стояла на улице или в холодном месте, не ставьте ее сразу в теплое помещение. Дайте ему постепенно привыкнуть к новым условиям, оставляя на несколько часов в прохладном месте.

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