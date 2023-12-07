Жительница Ивано-Франковской области вышла замуж за мужа-родственника, чтобы он мог выехать за границу во время мобилизации в Украине.

Так, во Львовской области осудили женщину, которая вышла замуж за близкого родственника, чтобы он мог уехать за границу в разгар мобилизации в Украине.

Как говорится в приговоре Жовковского районного суда Львовской области, женщину обвинили в помощи уклоняющемуся незаконно пересечь границу во время мобилизации в Украине.

Сообщается, что у подозреваемой есть третья группа инвалидности.

В сентябре 2023 года в Ивано-Франковске женщина вышла замуж за близкого родственника, чтобы он смог выехать за границу.

Следствие считает, что женщина и ее родственник заключили фиктивный брак в период действия мобилизации в Украине.

30 сентября 2023 года "супружеская пара" прибыла на пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенное".

Они предоставили пограничникам свидетельство о заключении брака и справку, что женщина имеет третью группу инвалидности.

Уже в ходе досудебного разбирательства женщина вину признала и заключила соглашение со следствием.

Жолковский районный суд Львовской области признал женщину виновной по ч.1 ст. 332 УК Украины.

Жительницу Ивано-Франковской области приговорили к 3 годам лишения свободы, однако реальный срок заменили на 1 год испытательного.

Напомним, мобилизация в Украине и военное положение были в очередной раз продлены еще на 90 суток.

Таким образом, мобилизация в Украине и военное положение будут действовать по меньшей мере до 14 февраля 2024 года.

Соответствующие законы уже подписаны. Еще один закон о мобилизации в Украине народные депутаты планируют принять в ближайшее время, в декабре.

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