Мобилизация в Украине продолжается, тем временем, в Ужгороде в тренажерный зал пришли мужчины в форме.

Так, в тренажерный зал в разгар мобилизации в Украине в Ужгороде пришли военные.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, в тренажерном зале в Ужгороде работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) выдавали повестки.

"Тем мужчинам, которые пришли на тренировку – выдали повестки. Не забыли военнослужащие и самих тренеров», – заявил журналист.

Впрочем, стоит отметить, что официальной информации о вероятной выдаче повесток якобы работниками ТЦК и СП - пока не было.

Однако в комментариях к новости украинцы высказали свои мнения по поводу мужчин в военной форме в тренажерном зале Ужгорода во время мобилизации в Украине:

"В Буковель загляните,я думаю удивитесь еще больше какие там есть тренера",

"Еще пусть посетят городские и областные советы",

"А в Буковель не хотят уехать?",

" Это какое нововведение?теперь можно на колене выписывать повестки а не заранее?",

"Уже можно выписывать повестки "на колене"?",

" Мажорам слабо повестки вручать",

" Когда уже будут вручать повестки в Верховной Раде".

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