Так, в тренажерный зал в разгар мобилизации в Украине в Ужгороде пришли военные.
Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, в тренажерном зале в Ужгороде работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) выдавали повестки.
"Тем мужчинам, которые пришли на тренировку – выдали повестки. Не забыли военнослужащие и самих тренеров», – заявил журналист.
Впрочем, стоит отметить, что официальной информации о вероятной выдаче повесток якобы работниками ТЦК и СП - пока не было.
Однако в комментариях к новости украинцы высказали свои мнения по поводу мужчин в военной форме в тренажерном зале Ужгорода во время мобилизации в Украине:
"В Буковель загляните,я думаю удивитесь еще больше какие там есть тренера",
"Еще пусть посетят городские и областные советы",
"А в Буковель не хотят уехать?",
" Это какое нововведение?теперь можно на колене выписывать повестки а не заранее?",
"Уже можно выписывать повестки "на колене"?",
" Мажорам слабо повестки вручать",
" Когда уже будут вручать повестки в Верховной Раде".
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