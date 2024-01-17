Серебро всегда являлось высокоценным материалом для изготовления украшений, посуды и других предметов. Не стоит беспокоиться о его потемнении, поскольку есть несколько простых и эффективных способов очищения, чтобы оно снова засияло как новое.
Гидросульфит натрия (серная сода)
Один из самых распространенных способов очистки серебра – использование гидросульфита натрия, известного как сода серная. Для этого:
- Смешайте серную соду с горячей водой в пропорциях 1 до 4 (1 чайная ложка соды на 4 чайные ложки горячей воды).
- Поместите серебро в смесь на 5-10 минут.
- Снимите предмет и промойте чистой водой.
- Протрите серебро мягкой тканью или тряпкой для придания блеска.
Паста из бикарбоната соды и соли
- Смесь бикарбоната соды и поваренной соли также может быть отличным средством для очистки серебра.
- Смешайте одинаковые части бикарбоната соды и соли, добавляя немного воды, чтобы создать пасту.
- Нанесите пасту на серебро, подождите несколько минут, затем протрите чистой тканью.
Фольга и соль
- Использование фольги и соли поможет очистить серебро от потемнений.
- Укройте дно чашки или чашки фольгой (блестящей стороной вверх).
- Разместите серебряные изделия на фольге.
- Посыпьте силью поверх серебра.
- Залейте горячей водой и подождите 5-10 минут.
- Извлеките серебро и промойте его в чистой воде.
Лимонный сок и соль
- Смешайте лимонный сок и соль, создавая пасту.
- Нанесите пасту на серебро, подождите 5-10 минут.
- Протрите серебро мягкой тряпкой и промойте в чистой воде.
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