Судебные документы свидетельствуют, что мужчину сочли годным к военной службе. Однако он уклонился от призыва.

В Волынской области мужчину, который сначала игнорировал повестку, но позже выразил желание служить в армии, наказал суде. Об этом подробно речь идет в приговоре Нововолынского городского суда Волынской области.

Судебные документы свидетельствуют, что мужчину сочли годным к военной службе в июле 2022 года, и тогда же ему была вручена повестка. Однако он уклонился от призыва.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и выразил сожаление. Он пояснил, что не явился в военкомат из-за того, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что фактически лишило его возможности прибыть в Территориальные Рабочие Центры Комиссий и Специальные Назначения (ТРЦК и СП).

Подсудимый также просил суд не направлять его в тюрьму, поскольку он выразил желание служить в Вооруженных Силах Украины (ВСУ).

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы. Поскольку по всему делу был предварительный неотбытый срок ограничения свободы, окончательный приговор составляет 3 года и 1 месяц лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним о похожем случае в Тернопольской области. Там мужчину, получившего несколько повесток, но отказавшегося от мобилизации, приговорили к лишению свободы сроком на три года.



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