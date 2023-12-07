Фальсифицированную продукцию подменяли перед покупателями, похожую на изделия известных украинских и иностранных брендов.

Украинские правоохранители раскрыли масштабное производство фальсифицированных продуктов питания. Преступники изготовляли крупные партии поддельных сладостей, кофе, какао-изделий, специй, быстрорастворимой лапши и другой продуктовой группы на территории Киева и Киевской области, в частности в парке Межигорья.

Об этом уведомили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Фальсифицированную продукцию подменяли перед покупателями, похожую на изделия известных украинских и иностранных брендов.

Для массового производства и упаковки фальшивых сладостей, кофе, бакалий (специй, кофейных и какао изделий, быстрорастворимой вермишели), вафель, жевательной резинки и других поддельных товаров использовали специальное оборудование. Нелегальные производственные линии были обнаружены на складах в Киеве и области, а также в помещениях Межигорья, где находились:

линии автоматической фасовки и маркировки;

средства для фасовки с логотипами известных брендов;

значительные объемы сырья для производства фальсификата;

самая контрафактная продукция без необходимых документов.

При производстве фальсификата на территории Межигорья использовалась электроэнергия Национального парка.

В результате обысков во всех указанных местах были изъяты фальшивые товары, 5 автоматических производственных линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов, 6 линий для упаковки продукции.

"Вес изъятой контрафактной продукции, сырья и упаковки составляет примерно 200 тонн", - отметили в правоохранительных органах. Общая сумма нанесенного ущерба сейчас рассчитывается.

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