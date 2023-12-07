В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятный пирог, в котором сочетаются слоеное тесто, сочная груша и теплый сыр.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста
  • 2-3 груши
  • 100 г сыра Бри (можно заменить камамбером или другим вашим любимым плавким сыром)
  • 50 г Дор Блю
  • лесной орех или миндаль
  • мед
  • мука на подпил теста
  • чабрец или лаванда – по желанию

рецепт, "Мастер Шеф"

Размороженное слоеное тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскатывает в прямоугольник толщиной примерно 5 мм. Со всех краев немножко надрезаем тесто, а внутри делаем проколы вилкой.

Сверху смазываем тесто яйцом и отправляем в разогретую до 175 градусов духовку на 25 минут.

Владимир Ярославский

Грушу можно или просто почистить и нарезать дольками, но для наилучшего результата "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует немного проварить ее в легком сахарном сиропе с добавлением лимонного сока и специй, можно также добавить немного вина.

Серединку готового теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного прижимает руками и выкладывает туда вперемешку кусочки груши и сыра. Снова отправляем пирог в духовку при 175 градусах на 20 минут, чтобы сыр начал подрумяниваться.

Готовый пирог посыпаем орешками, поливаем медом и можно наслаждаться даже горячим.

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