Победительница и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась быстрым рецептом печенья из простых ингредиентов.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить хрустящее и вкусное бабушкино печенье с изюмом.

Для теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 25 штук):

160 г сливочного масла 82%

1 яйцо (комнатной температуры)

60 г сахара

ванильный сахар (по желанию)

цедра апельсина или лимона

40 мл молока

280 г муки

6 г разрыхлителя

щепотка соли

100 г изюма (хорошо промываем холодной водой и просушиваем бумажным полотенцем)

Для глазировки:

1 желток

10 мл молока

сахар

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в миске сливочное масло, нарезанное кубиками, сахар, ванильный сахар и цедру. Взбиваем все либо миксером, либо вручную венчиком до посветления масла.

Добавляем яйцо и едва теплое молоко, перемешиваем. Добавляем смесь муки с разрыхлителем и солью и начинаем замешивать тесто с помощью силиконовой лопатки. Добавляем изюм и снова перемешиваем.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает тесто между двумя листами пергамента и раскатывает его в форме прямоугольника толщиной 5-6 мм. Отправляем лист теста в холодильник на 2-3 часа или в морозилку на 1-1,5 часа.

После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская снимает пергамент, нарезает тесто на 25 прямоугольников и выкладывает их на противень, застеленный пергаментом. Смазываем печенье смесью желтка с молоком, а сверху присыпаем сахаром. Выпекаем печенье при 170 градусах с конвекцией 18-20 минут.

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