На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить хрустящее и вкусное бабушкино печенье с изюмом.
Для теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 25 штук):
- 160 г сливочного масла 82%
- 1 яйцо (комнатной температуры)
- 60 г сахара
- ванильный сахар (по желанию)
- цедра апельсина или лимона
- 40 мл молока
- 280 г муки
- 6 г разрыхлителя
- щепотка соли
- 100 г изюма (хорошо промываем холодной водой и просушиваем бумажным полотенцем)
Для глазировки:
- 1 желток
- 10 мл молока
- сахар
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в миске сливочное масло, нарезанное кубиками, сахар, ванильный сахар и цедру. Взбиваем все либо миксером, либо вручную венчиком до посветления масла.
Добавляем яйцо и едва теплое молоко, перемешиваем. Добавляем смесь муки с разрыхлителем и солью и начинаем замешивать тесто с помощью силиконовой лопатки. Добавляем изюм и снова перемешиваем.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает тесто между двумя листами пергамента и раскатывает его в форме прямоугольника толщиной 5-6 мм. Отправляем лист теста в холодильник на 2-3 часа или в морозилку на 1-1,5 часа.
После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская снимает пергамент, нарезает тесто на 25 прямоугольников и выкладывает их на противень, застеленный пергаментом. Смазываем печенье смесью желтка с молоком, а сверху присыпаем сахаром. Выпекаем печенье при 170 градусах с конвекцией 18-20 минут.
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