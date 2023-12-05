Сообщается, что елку установили на Софийской площади за деньги меценатов.

Известно, 5 декабря на зеленую красавицу начали вешать гирлянды, а затем украсят новогодними игрушками в виде сердец желтого и синего цвета.

Также на верхушке новогодней елки находится герб Украины.

Открытие елки запланировано 6 декабря, вечером дерево заигрывает рождественскими огоньками.

Следует отметить, что никаких массовых новогодних мероприятий, ярмарки, а также локальных празднований в Киеве не планируется.

В комментариях украинцы поделились мнениями по установке новогодней елки в столице:

"Некуда деньги потратить? Купите военным пикапы...",

"А без елки никак, да?",

"Это нелепость. Простой рабочий класс копейку заработанную отдают на ВСУ.... Праздник у них. Что праздновать??",

"Для тех, кто в бункере и оторван от реальности - новогодняя елка установлена ​​на Софиевской площади в Киеве за средства меценатов. Из бюджета города и государства на ее отделку не пойдет ни копейки. Елку будут подсвечивать энергосберегающими сине-желтыми гирляндами, которые питались от генератора",

"Война войной, а ЛЮДЯМ праздник НЕ ПОМЕШАЕТ",

"Зачем нам елка, все деньги на фронт пацанам, которые там в холоде нас защищают",

"Волонтеры по копейке собирают с простыми людьми у которых и так денег нет, а они бы** елки ставят и зарплаты и пенсии депутатам поднимают!",

"Очень бы хотелось, чтобы те кто придумал поставить эту елку поехали на передок! Поменяли бы пацанов на праздники! Пусть пацаны отдыхают!", - пишут в комментариях украинцы.

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