Не позволяйте ржавчине распространиться по вашей блестящей кухне из нержавеющей стали.

Боритесь с навязчивым потускнением с помощью этих надежных методов, и вскоре ваши столешницы и бытовая техника снова засияют блеском.

В лучшем случае кухня, обставленная блестящей техникой и поверхностями из нержавеющей стали, представляет собой образец первозданной профессиональной атмосферы.

Но когда толстый, казалось бы, непроницаемый металл, из которого состоит ваша кухонная раковина, столешницы, кастрюли и сковородки, начинает ржаветь, дорогая эстетика выглядит хуже, чем если бы она была действительно повреждена.

Как бы вы ни решили удалить ржавчину с нержавеющей стали, держитесь подальше от стальной мочалки, стальных щеток или любого чистящего средства, содержащего фтор, хлор, бром или йод (это лишь некоторые элементы из семейства хлоридов).

Существует множество товаров для дома и некоторые специальные чистящие средства, которые помогут удалить ржавчину с нержавеющей стали.

Используйте пищевую соду, чтобы стереть ржавчину

Как удалить небольшие пятна ржавчины на нержавеющей стали

ШАГ 1: Смешайте пасту из пищевой соды.

Чтобы удалить всего несколько неприглядных пятен со стенок кастрюли или передней части посудомоечной машины, смешайте пасту из 1 столовой ложки пищевой соды и 2 стаканов воды. (Для более крупных пятен ржавчины перейдите к следующему этапу.)

Пищевая сода является очень мягким абразивом, поэтому вы можете быть спокойны, зная, что боретесь с коррозией совершенно нехимическим способом, который очистит нержавеющую сталь от ржавчины, не поцарапав ее.

ШАГ 2: Втирайте пасту в зерна нержавеющей стали.

Натрите пасту на поверхность нержавеющей стали в направлении волокон мягкой чистой тканью.

ШАГ 3: Промойте и протрите.

Наконец, промойте и аккуратно протрите пораженный участок влажным бумажным полотенцем.

Как удалить ржавчину с раковины из нержавеющей стали или любой большой площади

ШАГ 1: Промойте и посыпьте пищевой содой.

Тщательно промойте большую площадь поверхности — будь то таз раковины или часть столешницы из нержавеющей стали — чтобы удалить мусор и увлажнить поверхность. Сразу после этого посыпьте поверхность слоем пищевой соды, стараясь покрыть весь ржавый участок.

ШАГ 2: Дайте ему постоять.

Оставьте слой пищевой соды на время от 30 минут до часа.

ШАГ 3: Очистите ржавчину.

Засучите рукава и начните чистить! Вы можете чистить щеткой с мягкой щетиной или — если у вас только что закончились чистящие щетки — использовать старую зубную щетку, которую вы, возможно, сохранили для подобных чистящих целей.

ШАГ 4: Промойте и высушите поверхность.

Промойте и тщательно высушите раковину или другую поверхность из нержавеющей стали бумажным полотенцем.

Источник: bobvila.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы.

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно.

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме.