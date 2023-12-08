Если пригоревшие противни портят вам впечатление от выпечки, попробуйте один из этих надежных способов, чтобы они были как новые.

Прежде чем изучать различные способы очистки противней, важно определить, из чего они сделаны.

Противни изготавливаются из нескольких разных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

Алюминиевые противни легкие и доступные по цене, но они легко деформируются под воздействием высоких температур.

Противни с антипригарным покрытием — идеальный выбор для тех, кто ищет возможность легкого извлечения выпечки без необходимости использования смазки или пергаментной бумаги. Однако листы такого типа легко царапаются, что со временем ухудшает их антипригарные свойства.

Алюминированные стальные противни для печенья (еще один вариант) обладают превосходной теплопроводностью и долговечностью по сравнению с другими материалами.

Как очистить противни пищевой содой и перекисью

1. Насыпьте около ¼ стакана пищевой соды в любую миску, затем медленно добавьте 2–3 столовые ложки перекиси водорода, помешивая, пока не образуется густая паста. Если вы добавили слишком много жидкости, загустите смесь небольшим количеством пищевой соды.

2. Положите грязный противень в раковину или ванну или просто положите его на большое полотенце на кухонном столе.

3. Щедро выложите пасту из пищевой соды и перекиси водорода на противень, полностью покрыв его. Нет необходимости тереть или наносить пасту на сковороду.

4. Оставьте форму, покрытую пастой, на 2 часа. (Примечание: особенно грязным кастрюлям может потребоваться больше времени, чтобы размыть грязь.)

5. Смочите бытовую губку теплой водой. (Не используйте абразивную подушечку, которая может поцарапать антипригарные поверхности.) Аккуратно потрите сковороду, нанеся дополнительное количество смазки на трудные места, и промойте теплой водой.

6. Тщательно высушите сковороду. Этот шаг важен: пропустите его, и вы рискуете получить ржавчину или коррозию.

7. Если обратная сторона противня также испачкана, повторите все действия

Как очистить противни пищевой содой

1. Залейте противень кипятком и добавьте пару столовых ложек пищевой соды. При необходимости добавьте в смесь несколько капель средства для мытья посуды, чтобы удалить жир и масляные отложения.

2. Замочите противень в этом растворе на час или больше, в зависимости от того, насколько стойкими являются остатки. Замачивание дает соде время отделить частицы пищи от поверхности.

3. Вымойте противень мылом для мытья посуды, используя ткань из микрофибры.

4. Тщательно высушите.

Как очистить противни для печенья пищевой содой и уксусом

Наполните раковину теплой водой и добавьте по полстакана пищевой соды и белого уксуса.

2. Поместите противень в раковину и дайте ему впитаться в течение 30–60 минут.

3. Используя мыло для посуды и влажную тряпку, сотрите с противня все оставшиеся частицы и остатки. При чистке противней для печенья с антипригарным покрытием избегайте слишком энергичной чистки.

4. Тщательно высушите.

Источник: bobvila.

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