Украинцы ранее, согласно юлианскому календарю, отмечали Святого Николая 19 декабря.

С переходом на новоюлианский теперь Святой Николай 2023 теперь приходиться на 6 декабря.

Так, 6 декабря православные отмечают день святого Николая по новому церковному календарю.

Главной традицией праздника Дня Святого Николая — подарки, в Украине их принято искать под подушкой.

Также ко Дню Святого Николая дети и взрослые пишут письма к святому и просят о помощи.

Праздник святого Николая издавна был важным, поэтому было принято строго соблюдать традиции и запреты.

Так, заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, стиркой, уборкой - запрещено.

Также нельзя отказывать нуждающимся в помощи, ведь это большой грех.

Допускать грязь и беспорядок в доме тоже нельзя - обязательно нужно убрать накануне.

Рождественский пост запрещено нарушать, поэтому нельзя есть мясо, яйца, масло, пить молоко.

На Николая можно позволить себе рыбу и морепродукты.

Просить взаймы запрещено, до праздника Николая важно отдать все долги, чтобы не потерять финансовую удачу в следующем году.

Приметы 6 декабря:

в этот день говорили - сколько снега выпало до Николая, столько в мае будет травы;

иней на деревьях сулит богатый урожаю в следующем году;

если в этот день солнечно, но морозно – в следующем году будет плохой урожай.

Источник: ТСН.

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