Украинцы ранее, согласно юлианскому календарю, отмечали Святого Николая 19 декабря.
С переходом на новоюлианский теперь Святой Николай 2023 теперь приходиться на 6 декабря.
Так, 6 декабря православные отмечают день святого Николая по новому церковному календарю.
Главной традицией праздника Дня Святого Николая — подарки, в Украине их принято искать под подушкой.
Также ко Дню Святого Николая дети и взрослые пишут письма к святому и просят о помощи.
Праздник святого Николая издавна был важным, поэтому было принято строго соблюдать традиции и запреты.
Так, заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, стиркой, уборкой - запрещено.
Также нельзя отказывать нуждающимся в помощи, ведь это большой грех.
Допускать грязь и беспорядок в доме тоже нельзя - обязательно нужно убрать накануне.
Рождественский пост запрещено нарушать, поэтому нельзя есть мясо, яйца, масло, пить молоко.
На Николая можно позволить себе рыбу и морепродукты.
Просить взаймы запрещено, до праздника Николая важно отдать все долги, чтобы не потерять финансовую удачу в следующем году.
Приметы 6 декабря:
в этот день говорили - сколько снега выпало до Николая, столько в мае будет травы;
иней на деревьях сулит богатый урожаю в следующем году;
если в этот день солнечно, но морозно – в следующем году будет плохой урожай.
Источник: ТСН.
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