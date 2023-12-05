Некоторые мамы также отмечали, чтобы просто не давать ребенку такое стихотворение к прочтению, чтобы не травмировать его.

Эмоциональное обсуждение возникло в сети через стихотворение "Мой папа вернулся с войны", который входит в школьную программу для учащихся второго класса и предлагается изучить наизусть.

В сообществе "Батьки SOS" у родителей выражают возмущение, считая, что это может быть травматично для детей, чьи родители находятся на войне.

В стихотворении, автором которого является Мария Морозенко, рассказывается о том, как отец лирической героини возвращается с передовой, но девочка видит это только во снах.

"Другокласснику в школе задали прочитать стихотворение. Ребенок начинает читать и плачет. Ибо ее отец уже давно на войне. И видятся они очень изредка. И ребенок каждый день по нему скучает. Ибо у ребенка за окнами раздаются взрывы. Потому что ребенок живет в войне почти два года", – пишет пользователь Инна Данилюк.

Она возмущена тем, что пока психологи осмысливают это и дают советы, как не навредить детям, в школе задают проработку таких сложных работ.





Некоторые мамочки подчеркивают, что они не позволяют своим детям читать или изучать это стихотворение из-за трудностей, которые они испытывают из-за отсутствия родителей. Другие считают, что систему образования следует кардинально изменить и приспособить к современности, а не оставлять непригодные для настоящего материалы в учебниках:

"Я своему ребенку даже читать такое не дам. Она очень болезненно переносит что папа на войне", "В 5-м классе было подобное повествование, довели ребенка до слез, и так не легко, да еще и внимание фокусируют", " Стихотворение кринжевое, не спорю абсолютно. Но эти учебники издавались до войны, и других у нас нет", "Я даже представить не могу, как такое стихотворение учить или читать детям, потратившим родителей".

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