В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" написал, многие привыкли готовить выпечку только с вареньем, яблоками и ягодами. Сейчас пришло время попробовать что-нибудь новенькое, подходящее к новогодним праздникам. "Мастер Шеф" Хименес-Браво подметил, это блюдо идеально подойдет к новогоднему и рождественскому столу.
Рецепт пирога с хурмой от "Мастер Шефа" Эктора Хименеса-Браво:
Ингредиенты:
- 3 маленьких яйца
- 180 г сахара
- 100 мл растительного масла
- 200 г муки
- 1 ч. л. соды для выпечки
- 1 ст. л. лимонного сока
- 3 хурмы
- Соль по вкусу
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Разбейте яйца в миске.
Приготовление теста:
Добавьте соду и лимонный сок к яйцам, тщательно размешивайте. Постепенно влейте растительное масло, продолжая перемешивать, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Постепенно добавьте муку, сахар и немного соли. Продолжайте перемешивать до получения однородного теста.
Подготовка хурмы:
Очистите хурму от кожуры и нарежьте ее на небольшие кусочки или дольки.
Сборка и запекание:
Выложите форму для выпечки пергаментом. Влейте тесто в форму. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, равномерно распределите нарезанную хурму сверху теста.
Поставьте в предварительно разогретую духовку на 30-40 минут или до золотистой корки и проверьте готовность, воткнув в центр нож или зубочистку – она должна выйти чистой.
Подача и украшение:
После выпекания посыпьте пирог сахарной пудрой. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой. Подавайте пирог с хурмой как самостоятельное угощение или с ванильным мороженым для дополнительного вкуса, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Советы от Эктора Хименеса-Браво:
Выбирайте красно-оранжевые хурмы с тонкими сухими полосками для сладкости.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, дополнительно можно использовать сорта хурмы, такие как королек и шарон, для более мягкой текстуры.
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