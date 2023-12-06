В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" написал, многие привыкли готовить выпечку только с вареньем, яблоками и ягодами. Сейчас пришло время попробовать что-нибудь новенькое, подходящее к новогодним праздникам. "Мастер Шеф" Хименес-Браво подметил, это блюдо идеально подойдет к новогоднему и рождественскому столу.

Рецепт пирога с хурмой от "Мастер Шефа" Эктора Хименеса-Браво:

Ингредиенты:

3 маленьких яйца

180 г сахара

100 мл растительного масла

200 г муки

1 ч. л. соды для выпечки

1 ст. л. лимонного сока

3 хурмы

Соль по вкусу

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разбейте яйца в миске.

Приготовление теста:

Добавьте соду и лимонный сок к яйцам, тщательно размешивайте. Постепенно влейте растительное масло, продолжая перемешивать, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Постепенно добавьте муку, сахар и немного соли. Продолжайте перемешивать до получения однородного теста.

Подготовка хурмы:

Очистите хурму от кожуры и нарежьте ее на небольшие кусочки или дольки.

Сборка и запекание:

Выложите форму для выпечки пергаментом. Влейте тесто в форму. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, равномерно распределите нарезанную хурму сверху теста.

Поставьте в предварительно разогретую духовку на 30-40 минут или до золотистой корки и проверьте готовность, воткнув в центр нож или зубочистку – она должна выйти чистой.

Подача и украшение:

После выпекания посыпьте пирог сахарной пудрой. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой. Подавайте пирог с хурмой как самостоятельное угощение или с ванильным мороженым для дополнительного вкуса, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Советы от Эктора Хименеса-Браво:

Выбирайте красно-оранжевые хурмы с тонкими сухими полосками для сладкости.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, дополнительно можно использовать сорта хурмы, такие как королек и шарон, для более мягкой текстуры.

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