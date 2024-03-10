Во время суда мужчина утверждал, что после введения военного положения он был признан годным для службы в армии, но не согласен из выводами ВЛК.

В Тернопольской области мужчина получил несколько повесток, но части не брали на службу. В Тернопольской области мужчину, получившего несколько повесток, но отказавшегося от мобилизации, приговорили к лишению свободы. Такое решение было установлено приговором Гусятинского районного суда Тернопольской области.

По информации суда, в мае 2022 года военно-больничная комиссия признала мужчину годным к прохождению военной службы во время военного положения. В феврале 2023 года он получил повестку, но уклонился от мобилизации, не явившись в территориальные центры комплектования.

Во время суда мужчина утверждал, что после введения военного положения он был признан годным для службы в армии. В 2022 году он был направлен в Бережаны для прохождения военной службы, но через "физические качества" его вернули.

Приблизительно через два месяца его направили в другую часть, о том из-за состояния здоровья он снова вернулся домой. Житель Тернопольщины сообщил, что он не согласен с решением ВЛК о своей пригодности к службе в армии, однако не оспаривал вывод.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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