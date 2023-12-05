Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о видео, которые смотрят украинцы в разгар полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич решил прокомментировать украинские тренды YouTube, которые его очень возмутили.

"Извините, но очень накипело. Ласковая украинизация уже не работает. В трендах снова российские шоу, российская музыка, и снова вылезли «какая разница». Как меня это задолбало!", – написал Анатолий Анатолич под видео.

Анатолий Анатолич рассказал, что на первом месте оказался тиктокер из Донецка Александр Зубарев, который делает вид, что войны нет, и снимается для российского канала, где рекламируется сериал "Слово пацана", российский банк и другие сервисы страны-оккупанта.

Второе место трендов YouTube – фильм "Перевозчик", взятый с российского пиратского сайта с российским переводом. На третьем месте, как отметил Анатолий Анатолич, киевлянин Kyivstoner, который вроде бы и поддерживает ВСУ, но продолжает брататься с Бастой и рассказывает, что в Украине ловить нечего, и что 90% мужчин уехали бы из страны, если бы могли.

Украинцы в комментариях под постом Анатолия Анатолича также делятся своими мыслями по этому поводу:

"К сожалению..это все горькая правда. И изменится ли наше общество, очень большой вопрос. Не видят наши люди причинно-следственной связи в теме потребляемого контента";

"Соглашаюсь на 100%! Это такое дно, что у нас смотрят люди. Надо с этим что-то делать, иначе вырастет еще одно поколение какая разниц 😢";

"Мне тоже кипит этот вопрос🔥. Ласковая украинизация могла быть в 2014, не могу осознать, почему молодежь не видит очевидного, живут под звуки сирен и смотрят российское".

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