Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Почему они ухудшили фильтрационные меры в Мелитополе? Почему прямо сейчас, в эту минуту переворачиваются дома? Почему ищут партизан? Почему проверяют людей? Почему сейчас тошнят на левобережье Херсонщины население? Что это был за приказ и в чем причина такого страха?

А потому, что они ждут Страшного суда. Если бы у них все было бы так хорошо, тут бы выпала Шестерка жезлов, Звезда об их «победобесии». А так, смотрите, они ждут Страшный суд, который неизбежен, причем это не то, что им придется убегать, на каких-то моментах придется залезть в черный пакет.

Вот когда наши попадают или по складам, или по личному составу, где-то так мощно, побежали (ред. – россияне) по всем домам, это и на Запорожье, и на левобережье Херсонщины, сразу ищут сдавших.

С одной стороны, наши люди и радуются, когда прилет по оккупантам, с другой – они понимают, что после этого у них ад начинается, потому что ищут сдавших. А если сдают, значит, это люди, которые не поддерживают русский мир, а зачем им такие люди? Конечно, все для того, чтобы их обнаружить, чтобы их наказать.

Эти действия дадут какие-то результаты или наоборот украинцы еще больше разозлятся?

Где-то запугают, где-то нет. Десятка кубков – это большая куча людей, но есть Отшельник – это, возможно, о тех людях, которые находятся уже очень долго в оккупации, когда им не то, что жить хочется, а жить нужно, это страх. Но я не могу сказать, что люди спрятались, сидят себе, кто-то действительно подумает, надо или не надо, но в общем, как были люди, которые хотели давать хорошие вести для Украины, так они и останутся, здесь есть и руководство определенное.

То есть я не думаю, что оккупанты настолько запугивают людей, что больше никто никогда ничего не подскажет. Нет, так не будет, такие люди всегда были и остаются.

Как сообщала Politeka, Абайдильдинов заявил, что россия сократится до размеров московского княжества.

Также Politeka писала о том, что Кобзарь рассказал, как изменится Украина и станет ли она великим Израилем.





