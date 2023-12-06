Украинские защитники успешно справились с российскими атаками в этом районе, но есть другие риски.

Авдеевка остается приоритетной целью Кремля перед предстоящими президентскими выборами в России, запланированными на 2024 год. Российские силы продолжают мобилизовать свои ресурсы в этом направлении с целью окружения и захвата территорий, высказался военный эксперт Петр Черник.

Как и в предыдущие недели, основные успехи врага наблюдаются на северном фронте наступления. Зона российской атаки постоянно расширяется, и за последнюю неделю противник смог проникнуть в Степовое. На данный момент активные боевые действия продолжаются внутри самого поселка.

"Противник предпринимал попытки наступления из Водяного на северном направлении. Тем не менее, украинские защитники успешно справились с российскими атаками в этом районе, и вместо успехов противник понес значительные потери" - делится эксперт. Он подметил, что оккупанты при этом любят символизм, поэтому вполне вероятноо они могут нанести удары к 6 декабря, Дня Вооруженных сил Украины, чтобы спровоировать трагедию.

Эксперт напомнил, что одним из поводов войны стало признание "ЛНР" и "ДНР" сначала независимыми, а затем частями РФ. Поэтому им нужно выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

"И, поверьте, их пропаганда очень легко перестроит этот процесс, если им придется уходить и с южного плацдарма. Скажут, что мы Донбасс вернули, мы заканчиваем СВО, а вот украинцы не хотят заканчивать войну" - делится эксперт.

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