Военный эксперт Петр Черник выразил мнение о необходимости создания мощной системы обороны в Украине, подчеркивая, что только украинская версия ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) может быть спасением в широком историческом контексте.

Эксперт напомнил о событиях 7 октября 2023 года, когда ХАМАС атаковал Израиль, отметив, что даже скептики считали, что система обороны не сработала. Он подчеркнул, что она не сработала только в элитарном слое, однако на уровне населения все функционировало эффективно.

Черник описал ЦАХАЛ, где мужчины служат 36 месяцев, а женщины – 24, как образец, где каждый дом, здание и город оборудованы оружием, и граждане готовы к сопротивлению.

"Важно, чтобы каждый украинец проходил базовую пятимесячную военную подготовку, сейчас важно понимать, какую армию строить. Тем не менее, окончательный ответ на этот вопрос будет возможен только после завершения текущей фазы войны" - добавил военный эксперт.

Также эксперт подметил, Авдеевка стала политической – почему? Путин будет сам себя переназначать на посту следующей весной. Ему нужны хоть какие-то положительные результаты.

"Они пришли к выводу, что в стратегическом смысле "СВО" результата не достигает, Украина остается независимым государством. А, значит, нужны ну хоть какие-то минимальные результаты" - делится аналитик.

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