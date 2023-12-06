Противник продолжает активные наступательные операции как на север, так и на юг от Бахмута. На данный момент, основные успехи вражеских сил отмечаются на северном фланге, где российские войска вошли в Хромово. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что пропагандисты в рф уже заявили о "освобождении" этого населенного пункта, но такие утверждения представляются чрезмерно поспешными.

"В дополнение к этому, вражеские войска продвигаются в сторону Богдановки. На южном фланге от Бахмута также не сбавляется темп наступательных действий. Здесь противник стремится вернуть в свои руки Клещеевку и Андреевку, которые были освобождены украинскими силами только в сентябре.

Очевидно, что противник нацелен не только на компенсацию успехов, достигнутых украинскими войсками летом, но и на обеспечение безопасности для Бахмута" - делится эксперт.

Окружение города с северного и южного направлений было одной из ключевых целей украинских вооруженных сил в ходе своей наступательной кампании.

Также эксперт подмечал, россияне при наступлении на населенные пункты Украины используют одну и ту же тактику – попытка окружения войск ВСУ и их отход. При этом украинские защитники не могут срезать фланги врага, в связи с чем вклинения в украинскую оборону очень глубокие. И этому есть несколько причин.

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