Гороскоп на 5 декабря 2023 года склоняется к находчивым людям, умеющим полностью использовать свой потенциал. Вы будете одним из них?

Узнайте, прочитав это предсказание.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, пришло время задуматься о том, что действительно важно в вашей жизни. Похоже, на вас повлияли ошибочные советы людей, которые не заботятся о ваших интересах. Открой глаза, пока не поздно.

Это поможет вам осознать, что не все вокруг вас здравомыслят или, что еще хуже, заботятся о вашем благе. Доверяйте своему внутреннему голосу, потому что он никогда не обманет вас, прежде чем принять или нет тот плохой совет, который дают некоторые негативные люди. Помните, что работа по достижению ваших ежедневных целей зависит только от вас.

Никто не собирается давать вам никаких достижений, поэтому помните, что упорный труд всегда вознаграждается. Хотя иногда это происходит не так быстро, как хотелось бы. Помните о своих целях и позвольте жизни вести вас; звезды вас не обманут.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, еще не пришло время задуматься о переезде из дома или города. Эта мысль приходит вам в голову ежедневно, но вы должны понимать, что ваша текущая ситуация не благоприятствует этому переходу прямо сейчас. Прежде чем принимать кардинальные решения, вам следует подвести итоги всех незавершенных дел и завершить начатые дела в нынешнем городе.

Это особенно важно, если идея перемен возникла из-за сложного романтического опыта. Переехать не значит забыть, и очень важно как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Восстановите самообладание и подумайте, прежде чем сделать такой большой шаг.

Постарайтесь выкинуть эту идею из головы, проведя больше времени с друзьями. Организуйте встречи, которые заставят вас чувствовать себя хорошо, и, если возможно, избегайте встреч с партнерами ваших друзей. Это заставит вас постоянно помнить о том, что произошло.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, сегодня вы столкнулись с проблемой, которая действует вам на нервы. Не молчите и не держите это в себе, в этом вы уже являетесь экспертом. Ищите поддержку своих близких и людей, которым вы доверяете, чтобы они могли дать вам уверенность и совет.

Что вы получите, если сохраните свои проблемы в секрете? Ничего. Это не принесет пользы ни вам, ни вашим близким, которые живут в тревоге, потому что поняли, что с вами что-то не так. Всегда найдется кто-то, кто готов вас выслушать, поэтому найдите этого человека, и вы увидите, как снимете большой груз со своих плеч.

В любви вы наверняка ждете от кого-то ответа. Вы можете бояться отвержения и страданий, но сегодня вам следует дать этому человеку шанс, потому что ясно, что вы чувствуете что-то глубокое.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, ты учишься быть более терпеливым в повседневной жизни. Это правда, что для вас это непросто, но постарайтесь поработать над этим, поскольку ваша импульсивная натура может разрушить некоторые ценные возможности для вас. Сегодня вы получите хорошие новости, но имейте в виду, что потребуется время, чтобы эти изменения материализовались, поэтому еще раз наберитесь терпения.

Подумайте, прежде чем принимать какие-либо решения, которые могут нанести вам вред или иметь очень важное значение. Не разочаровывайте себя, действуя слишком быстро или имея нереалистичные ожидания. В вашем распоряжении много ресурсов, используйте их, чтобы попытаться отвлечь свой разум в моменты чистого беспокойства.

С другой стороны, если что-то идет не так, как вам хотелось бы, не расстраивайтесь. Люди терпят неудачи каждый день, но это не значит, что мы должны терпеть поражение. Решайте проблемы по одной, и вы увидите, насколько все станет более управляемым.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, сегодня ты обеспокоен развитием своих отношений с человеком, которого ты недавно встретил. Проблемы продолжают возникать, за которые вы не несете ответственности, но они заставляют вас чувствовать себя ответственными. Вместо того, чтобы позволять себе огорчаться из-за них, подумайте о том, чтобы положить конец этим бурным отношениям еще до того, как они начнутся.

Скажите им заранее, какие проблемы, по вашему мнению, у вас есть. Это действие даст вам некоторое преимущество, поскольку они не подумают, что вы можете напасть на них таким образом. Если они начнут защищаться, это больше не ваша проблема, держитесь от них подальше и начните все сначала.

С другой стороны, вполне вероятно, что сегодня вас попросят поучаствовать в проекте, которого вы не ожидали, но который вас очень воодушевит. Вносите те инновационные идеи, которые ежедневно возникают у вас в голове.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, не позволяй окружающим ежедневно деморализовать или несправедливо критиковать себя. Если это ваш начальник или кто-то, кто занимает более высокую должность, чем вы, вам придется принять эту критику и попытаться ее изменить. Но если это кто-то, с кем вы разделяете одну и ту же позицию, не позволяйте ему ни на мгновение критиковать все, что вы сделали.

Дайте им понять, что вы знаете, как вам следует выполнять свои задачи, и что им следует держаться подальше от вещей, которые их не касаются. Если вам нужна помощь в проекте, попробуйте обратиться к кому-нибудь, кому вы доверяете. Даже если у вас не очень хорошие отношения, это может стать началом прекрасной дружбы.

В любви очень важно каждый день показывать этому особенному человеку свои самые искренние чувства. В вашем сердце нет места ни для кого другого, и они должны это знать.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, вы столкнулись с довольно сложной ситуацией, которая причиняет вам боль и печаль. К сожалению, сегодня эти эмоции могут серьезно усилиться. Жизненно важно помнить, что никогда не поздно начать все сначала.

Независимо от вашего возраста, обстоятельств или образа жизни, который вы ведете; если вам нужно, вы можете. Жизнь всегда предлагает возможности тем, кто борется и не хочет сдаваться. Однако очень важно, чтобы вы были эмоционально готовы признать, что все пошло не так, как вы ожидали.

Если вы чувствуете себя немного обескураженным из-за этой ситуации, подумайте о том, чтобы обратиться за помощью к своим самым близким друзьям. Запланируйте прогулку на эти длинные выходные, даже если она недалеко от дома, с единственной целью — отвлечься. Начните сегодня организовывать что-нибудь интересное, и вы увидите, как вы также заставите свой разум немного отвлечься от множества темных облаков.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, этот трудный путь, который тебе пришлось пройти, наконец-то подходит к концу. Сегодня вы сможете увидеть свет в конце туннеля и увидите, как вы достигнете целей, которые поставили перед собой. Несмотря на моменты, когда задача казалась невыполнимой, вы преодолели это чувство беспомощности и находитесь на пороге достижения всех своих целей.

Теперь вы осознаете свою способность преодолевать препятствия, когда настроитесь на это и увидите, что вы непобедимы. Это также заметно в ваших повседневных взаимодействиях, хотя есть некоторые моменты, которые необходимо немного доработать. Важно быть более настойчивым в выражении своей точки зрения, особенно если вы уверены в своей правоте.

Не бойтесь подчеркивать свои рассуждения – очевидно, насколько они хороши. Отстаивайте свою точку зрения, не позволяйте никому заставить вас думать, что вы не знаете, о чем говорите.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, сегодня вы можете столкнуться с неожиданными расходами, на которые вы не рассчитывали. Вместо того чтобы слишком остро реагировать, рассмотрите эту ситуацию как сигнал переосмыслить свой финансовый подход. Несмотря на то, что сейчас начало месяца и прошло совсем немного времени с тех пор, как вам заплатили, очень важно не злоупотреблять импульсивными тратами, особенно в этом месяце.

Организуйте себе бюджет и строго его придерживайтесь. Помните, что вы получите много подарков от своих близких, и будет справедливо, если вы тоже подарите им что-нибудь приятное. Что вы ожидаете получить без денег ? Точно, грустный и недорогой подарок.

Важно, чтобы вы использовали этот день для размышлений о своей финансовой ответственности, поскольку она немного колеблется. Это особенно актуально, если большую часть расходов взял на себя ваш партнер. Примите серьезные меры, иначе они могут устать всегда действовать.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, несмотря на то, что у вас есть возможность, которая должна вас порадовать, вы оказываетесь нерешительным. Важно, чтобы вы осознали эту ситуацию, чтобы научиться ценить масштабы открывающихся возможностей. Помните, что счастье зачастую ближе, чем мы думаем, и этот случай может стать ключом к вашему счастью.

С другой стороны, имейте в виду, что какой бы интерес вы ни вызвали в ком-то, терпение имеет свои пределы. Если кому-то удалось пробудить что-то внутри вас, и вы чувствуете бабочки в животе, это потому, что между вами что-то есть. Не позволяйте тому факту, что вы сейчас не ищете отношений, помешать вам пригласить их на свидание, потому что они устали ждать и ждать.

Позвольте себе больше увлечься жизнью и любовью, не отказывая себе в возможности испытать что-то, что может быть драгоценно только потому, что вы боитесь.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, не сиди сложа руки и не жди этого звонка. Если вы заинтересованы в возможном рабочем сотрудничестве, вам придется взять трубку и позвонить самостоятельно. Вероятно, вы получите желаемый ответ и в этом случае будете очень гордиться тем, что взяли на себя инициативу.

Когда все сложится идеально, вам придется оправдать ожидания, которые вы предложили другим. Не разочаровывайте тех, кто вам слепо доверяет, поскольку это может открыть для вас новые возможности.

В любви вы можете чувствовать желание двигаться вперед в этих отношениях, но другой человек, похоже, еще не совсем готов сделать этот шаг. Уважайте их темп и не обижайтесь, если им понадобится больше времени. Это не значит, что они вас не любят, поэтому примите ситуацию терпеливо.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, ваша личная жизнь находится на исключительной стадии. У вас есть множество вариантов и возможностей, которые открываются перед вами, и это зашкаливает ваше эго. Хотя разнообразие всегда может быть очень заманчивым, важно прислушиваться к своей интуиции, чтобы научиться принимать правильные решения.

Если у вас уже есть партнер, вам следует перестать играть в игры и не позволять третьим лицам вмешиваться в ваши отношения. Избегайте непрошеных советов и снова встаньте на землю. Вы не должны гордиться тем, что вы и ваш партнер разошлись из-за кого-то другого.

Прежде всего, прежде чем принимать какие-либо радикальные решения, вам следует подумать о причинах, которые изначально побудили вас быть со своим партнером. Часто эти причины больше связаны с тем, что вы «нравитесь», чем с тем, что вы действительно чувствуете что-то глубокое.

Источник: magic.horoscope.

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