Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 5 декабря, узнайте, что приготовил для вас этот день.

Это отличный день для всех знаков зодиака, даже если хандра может вас расстроить.

Узнайте, что еще ждет вас в этот день, прочитав гороскоп Таро по знаку зодиака.

Так что же приготовило ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 5 декабря.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Любить кого-то так сильно, что растворяешься в отношениях, — это трудный способ усвоить урок любви к себе и заботе о себе.

Вы дали себе немного больше, чем нужно. Пришло время немного отступить, Овен, и позаботиться о своих потребностях прямо сейчас.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Повешенный.

Вы не можете сидеть сложа руки и ждать, пока кто-то другой даст вам разрешение быть тем, кем вам нужно быть.

Если вы ждете, пока другой человек скажет вам, когда вы готовы, возможно, вы будете ждать очень долго. Слушай свое сердце.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Туз Кубков.

Когда все части отношений складываются в порядок, тогда вы знаете, что находитесь там, где вам предназначено быть.

Хотя любовь может быть трудно найти, некоторые ее аспекты должны быть легкими. Не пытайтесь изменить кого-то; стремиться к взаимному принятию.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Проницательность и психическая интуиция — это то, что нужно развивать.

Проведите время на природе. Наблюдайте за звездами на небе. Стремитесь понять вещи с внутренней точки зрения. Ваша душа никогда не поведет вас по ложному пути.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Это трудный день для вас на многих уровнях, но вы обнаружите, что способны нести бремя больше, чем вы себе представляли.

Возможно, сейчас вы не представляете, как прожить день, но когда вы пересечете финишную черту, вы будете поражены тем, насколько вы выносливы!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Колесница.

Сейчас не время сдаваться или сдаваться. твои мечты. Вы поднимаетесь на вершину своей карьеры, и это очень конкурентоспособно.

Но с каждым моментом, когда вы держитесь там, вы набираете обороты. В конце концов, вы побеждаете благодаря своей настойчивости и приобретенным навыкам.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Когда кто-то отворачивается от вас и показывает, кто он на самом деле, верьте ему. Довериться не тому человеку — всегда большое разочарование.

Вы зададите себе много вопросов и начнете сомневаться в себе, но в конце концов вы увидите красные флажки, которые вы пропустили, и поймете, что вам нужно сделать, чтобы не попасться на ту же уловку в будущем.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Влюбленные.

Разделённое сердце никогда не легко объединить. Всегда найдутся вещи, которые вы предпочитаете в одной ситуации другой.

В это время вам нужно научиться расставлять приоритеты в своих ценностях. Возможно, вам не удастся получить все, что вы хотели, но вы можете иметь то, чего хотели больше всего.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Вас окружают прекрасные люди, которые желают вам самого лучшего.

Даже если вы не хотите так много любви и поддержки со стороны других и предпочитаете быть независимым человеком, вы найдете необходимую помощь, если решите попросить.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Кубков.

Надеемся, ваш разум и эмоции совпадают, и вы сможете быть уверены в том, что именно вы хотите делать.

Достижение того места, где вы знаете свое «большое почему», может помочь вам сосредоточиться на цели, которую вы хотите достичь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Как говорится, «на кухне слишком много поваров».

Каждый хочет решить, как что-то будет сделано, добавив свох 5 копеек. Возможно, вы захотите предложить людям придержать свое мнение на потом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Смерть.

Конец никогда не бывает легким, но когда вы отпускаете то, что у вас было раньше, вы открываете окно, чтобы позволить прийти новому, новому началу.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2023 года для каждого знака Зодиака: что приготовила для вас Вселенная.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.