Агрессоры увеличили количество атак с использованием пехоты. Оборона Марьинки и Авдеевки продолжается, и наблюдается наступление в Мелитополе, военный эксперт Олег Жданов рассказал о происходящем на передовой.

Все попытки врага провести атаки заканчиваются значительными потерями.

"Наши защитники смело противостоят российским силам на направлениях Марьинка и Авдеевка. В этих районах оккупационные войска предпринимают бесполезные попытки штурма в районах Степового, Первомайского, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и восточнее Новобахмутовки. Силы обороны успешно отражают наступления оккупантов.

А вот в направлении оккупанты хотели восстановить свои позиции, противник безрезультатно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного и к западу от Вербового"- делится эксперт.

Жданов подметил, атаковать с фланга, срезать эти клешни, которыми они обходят наши города или войска – мы не можем. Мы пытаемся удержать их фронтально. То есть, в лоб. Сдержать их наступление – здесь у нас получается хорошо и мы действительно, когда есть такая возможность, мы их удерживааем и максимально наносим им поражение и они несут огромные потери.

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