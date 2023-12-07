Как отмечает автор петиции, коррупция во время военного положения не только подрывает усилия по обороне страны, но и наносит непоправимый вред.

В Украине хотят отменить сроки давности за коррупцию во время войны. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. На сайте президента Украины также опубликовали петицию об отмене срока давности для коррупционных преступлений, совершенных во время военного положения в Украине.

Автор петиции Долгополов Владимир опубликовал ее на сайте президента 17 ноября. По состоянию на 4 декабря петиция собрала всего 1614 голосов.

Как отмечает автор петиции, коррупция во время военного положения не только подрывает усилия по обороне страны, но и наносит непоправимый вред моральному духу нации. В такие критические моменты каждый акт коррупции может иметь необратимые последствия. Поэтому важно, чтобы ответственность за такие преступления была неизбежна и не ограничивалась сроком давности.

Долгополов Владимир предлагает внести изменения в законодательство Украины, согласно которым преступления, связанные с коррупцией и совершенные во время военного положения, не будут иметь срока давности. Это обеспечит возможность привлечения к ответственности любого лица, совершившего такие преступления, независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления.

"Я призываю всех граждан поддержать эту петицию и обеспечить справедливость для нашей страны... Каждый коррупционер, наживающийся на войне и страданиях наших граждан, является не менее опасным врагом, чем внешний агрессор. Только так обеспечим справедливость и построим прочный фундамент для будущей победы", – добавил автор петиции.

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