Мобилизация в Украине продолжается, в то же время как украинцы требуют установления сроков службы или демобилизации мужчин.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому украинцы просят установить сроки службы или демобилизации мужчин, находящихся в зоне боевых действий с начала полномасштабной войны.

Обращения появились на сайте президента Украины.

Так, в одной из петиций просят указать четкие сроки службы или демобилизации мужчин.

"Ребята, с февраля месяца 2022 года, которые не проходили срочную службу и ушли добровольно в начале полномасштабного вторжения находятся в зоне боевых действий постоянно. В то время, когда в ТЦК СП такие же пригодные для военной службы мужчины. Прошу менять одних на других. Мужчины, которые пошли на защиту Родины – не заключенные, их также ждут дома! Они находятся там уже почти два года, замените их! Они хотят жить! У них также есть дети, родители, жены, братья и сестры, - говорится в обращении Холявко Алины.

Еще один автор петиции о демобилизации военных во время мобилизации в Украине Петренко Любовь указала, что некоторые из защитников уже два года без отдыха, а некоторые еще с далекого 2014 года.

"Наши мужчины, сыновья,братья,внуки,дети и т.д., они уже истощены и нуждаются в отдыхе и психологической помощи. Некоторые из них два года без отдыха некоторые еще с далекого 2014 продолжают нести службу родине, но родина забыла, наверное, что они нуждаются в перезагрузке и элементарном отдыхе. Не будьте равнодушны к тем, кто бережет наше спокойствие и территориальную целостность Украины. Крик души от всех родных кто сегодня защищает Украину", - речь идет в петиции.

Подгурская Лилия в своем обращении к президенту предлагает демобилизацию через 18 месяцев, если не выразили желания продлить службу в период действия мобилизации в Украине.

"Уже больше года наши военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть и существует неотложная необходимость урегулировать сроки", - пишет автор петиции.

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