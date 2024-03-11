Он получил повестку с призывом явиться в военкомат 24 апреля, но решил ее игнорировать.

На Черниговщине ФОП отказался от мобилизации из-за "эмоционального состояния в результате войны". Он был приговорен во время судебного слушания. Об этом идет речь в приговоре Ичнянского районного суда Черниговской области.

Отмечается в судебном приговоре, что мужчина, имеющий статус ФОП, прошел медицинское освидетельствование 7 апреля 2023 года, результатом которого признан его пригодным для армейской службы. Он получил повестку с призывом явиться в военкомат 24 апреля, но решил ее игнорировать. После этого ему была вручена вторая повестка на 28 апреля, но мужчина снова уклонился от призыва в армию.

На суде мужчина признал свою вину и выражал раскаяние. В своем объяснении он утверждал, что отказался предстать перед территориальным военкоматом и медкомиссией из-за "тяжелого эмоционального состояния вследствие последствий войны".

Суд учел положительные характеристики мужчины, среди которых отмечено награждение медалью "За оборону родного государства", отсутствие судимости, статус ФОП, брак и содержание двух несовершеннолетних детей. Также были учтены его искренние покаяния и отсутствие учета у врачей-психиатров и врачей-наркологов.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, но наказание было заменено на 2 года испытательного срока.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.