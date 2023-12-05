Проблема ВСУ не только в недостаточном количестве средств, и об этом следует знать и помнить.

Россияне при наступлении на населенные пункты Украины используют одну и ту же тактику – попытка окружения войск ВСУ и их отход. При этом украинские защитники не могут срезать фланги врага, в связи с чем вклинения в украинскую оборону очень глубокие. И этому есть несколько причин.

«Потомучто у нас нет сил и средств на это. Нехватает ни вооружения, ни техники», - пояснил полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт.

Однако проблема не только этом.

«А сейчас в связи с проседанием у нас мобилизационных процессов, еще и нехватает личного состава. Поэтому мы ни разу не срезали эти выступы. Мы пробовали контратаковать, но у нас недостаточно сил и средств для ведения таких операция, для срезаний этих выступов», - отметил военный эксперт в своей традиционной сводке.

Кроме того, рашистское командование при планировании захвата населенных пунктов стараются макимально создать плотность войск, для того, чтоб украинские защитники не могли нанести им фланговый удар.

«Атаковать с фланга, срезать эти клешни, которыми они обходят наши города или войска – мы не можем. Мы пытаемся удержать их фронтально. То есть, в лоб.

Сдержать их наступление – здесь у нас получается хорошо и мы действительно, когда есть такая возможность, мы их удерживааем и максимально наносим им поражение и они несут огромные потери, пытаясь замкнуть кольцо. Ну а на большее, к сожалению, у нас большее нет сил и средств», - сообщил Жданов.

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