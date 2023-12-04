Иногда российские войска переходят к массированным штурмам, включающим несколько эшелонов. Однако всегда присутствует критический порог потерь, после которого начинается отступление. Военный эксперт Олег Жданов рассказал об обстановке на фронте и добавил, что после крупных потерь на передовой, оккупанты пополняют свои ряды, проходят переподготовку и возвращаются к наступательным действиям.

Эксперт подчеркнул, что у россии отсутствуют достаточные ресурсы для нового крупномасштабного наступления. Россия затратила сил и средств, пытаясь захватить маленький, но хорошо укрепленный населенный пункт, такой как Авдеевка. И даже в тактической задаче взять контроль над этим населенным пунктом она сталкивается с трудностями.

«На Бахмутском направлении ситуация накалилась, оккупанты стараются держать наступательный или атакующий темп, даже если у них нет продвижений и успехов – главное удержать заданную планку. В основном это районы Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки – практически все оперативное направление было атаковано оккупантами, им удалось продвинуться.

В то же время на Авдеевском направлении ВСУ держат оборону, бои проходят в промзоне, но штурм с дальнейшими атаками был отбит. Оккупанты же попытались заявить о взятии Марьинки, причем не первый раз. Понятно, что Маринку, конечно же, никто не захватил. Они имели успех только в пределах населенного пункта, но не факт, что им удастся пройти по всей Марьинке» - делится эксперт.

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