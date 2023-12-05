Вооруженные Силы Украины уже обладают средствами дальнего поражения, способными уничтожить Керченский мост. Однако, по мнению военного эксперта Олега Жданова, на данный момент недостаточно политической воли для осуществления этой операции.

Он отметил, что наступивший шторм создает благоприятные условия для уничтожения моста, и подчеркнул, что отсутствие решения на политическом уровне является основной преградой.

"Сейчас открывается уникальная возможность для уничтожения Керченского моста, так как морской шторм снес практически все преграды перед ним. Существующего вооружения достаточно, чтобы достичь моста ракетами, но необходимо политическое решение от высшего руководства" - делится эксперт.

По его словам, мы медлим только потому, что для разрушения Керченского моста требуется политическое решение, и если таковое будет, то военные готовы выполнить данную задачу.

В настоящее время шансы на удержание Авдеевки составляют более половины, однако Жданов подчеркнул, что баланс сил постепенно смещается в сторону российских военных. Несмотря на то, что оккупанты не пытаются прямо взять город в кольцо, они пытаются продвинуться с юга.

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